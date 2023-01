Una sociedad dispuesta a gobernar

El primer mes del año electoral no pasó desapercibido para los políticos santafesinos que no dejan de hacer campaña aunque se encuentren disfrutando de vacaciones en balnearios exclusivos de la costa atlántica, a más de 600 kilómetros de la provincia. Es el caso, por ejemplo, de los diputados Maximiliano Pullaro (radical) y Gabriel Chumpitaz (PRO), quienes ya sellaron una sociedad para disputar las candidaturas en la alianza que está por salir a la luz pública entre Juntos por el Cambio y el Frente Progresista. Fue el legislador macrista quien publicó en Twitter una foto de ambos en la playa con el puño para arriba y sonrientes acompañada con el texto: “Ahí vamos. Porque las peleas están para darlas!!! Desde el día 01”. El posteo generó una lluvia de críticas en las redes sociales. Es que, según los comentarios, sorprende la falta de criterio en la decisión de difundir la imagen de dos precandidatos para cargos provinciales veraneando en la costa atlántica en el contexto de una campaña para pedir el voto de los santafesinos.

Desde ya, que las redes no perdonaron. Lo llamativo del caso es que el primer comentario “picante” provino, ni más ni menos, de un reconocido ex funcionario socialista de las gestiones de Hermes Binner y Antonio Bonfatti, lo cual es una muestra más del ruido que está generando al interior de esta fuerza el inminente pacto electoral con el PRO. “Eso!!! Militando y visitando barrios humildes y comedores comunitarios, siempre junto al más humilde… de Cariló”, fue el filoso dardo que lanzó Daniel Canabal, quien ocupó diversos altos cargos en el área de comunicación de los gobiernos socialistas de la Intendencia y la provincia.

Fuente: La Capital