Patricia Bullrich se reunirá con Mauricio Macri en el sur y tendrá su foto con radicales

Patricia Bullrich ya volvió de sus vacaciones en Brasil y retomará su campaña con actividades de fuerte impacto político: estará dos días invitada por Mauricio Macri en el country Cumelén, en Villa La Angostura, y visitará la provincia de Corrientes para reunirse con referentes radicales como el gobernador Gustavo Valdés y los senadores nacionales Carolina Losada y Luis Naidenoff.

La jefa del PRO tiene previsto, además, realizar recorridas por la costa atlántica y lugares de veraneo en otros puntos del país durante enero y febrero, pero con una consigna que quiere respetar a rajatabla: “Un 80% de la gira estará en contacto directo con la gente y sólo un 20% con los dirigentes”, aseguró uno de sus principales colaboradores, que ratificó la estrategia bullrichista de eludir la “rosca” política para mostrarse cerca de los vecinos y diferenciarse del estilo de Horacio Rodríguez Larreta.

La vuelta al ruedo de Bullrich se registrará este jueves con el viaje a Corrientes, invitada por Valdés. Allí habrá recorrida por la peatonal y la costanera, además de foto con el mandatario provincial, Losada y Naidenoff, que será una respuesta a la imagen que logró Rodríguez Larreta en Mar del Plata con otros radicales como el titular del partido, Gerardo Morales, y el senador nacional Martín Lousteau, con quienes recreó, junto con Diego Santilli, la famosa foto de Los Beatles cruzando Abbey Road.

La ex ministra de Seguridad participará por la noche del Festival del Chamamé y sus allegados aseguran que se animará a bailar. Replicará de alguna forma las imágenes de Larreta de las últimas semanas, donde se paró -con ayuda- en una tabla de surf, comió panchos, cantó con el Chaqueño Palavecino en una peña folklórica en Colonia y recorrió negocios con una boina de gaucho.

La comitiva que acompañará a Bullrich a Corrientes durante dos días estará integrada por dirigentes del PRO como Federico Angelini, Sebastián García de Luca y Sabrina Ajmechet, entre otros.

Valdés, de todas formas, no le prometió exclusividad a Bullrich: el gobernador correntino recibirá el sábado próximo a Rodríguez Larreta, quien irá acompañado por Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño. Allí habrá otra foto y también está previsto que el jefe de Gobierno concurra al Festival de Chamamé, quizá con baile incluido.

Los estrategas de Bullrich aseguran que las vacaciones en Brasil, adonde estuvo con sus nietos, fueron importantes para reponerse de un año de intensa actividad, pero hablan de una “ausencia estratégica” en la que procuró alejarse del ruido político y resignar su protagonismo en manos de otros referentes de Juntos por el Cambio. Si bien estuvo presente sólo desde Twitter, donde siguió opinando sobre la coyuntura, la única actividad política fue el Zoom de la Mesa Nacional de JxC.

La gran expectativa de la agenda de Bullrich será obviamente su encuentro con Macri en Villa La Angostura, adonde se quedará entre el lunes y el martes próximos. Acordó su visita al sur en los mismos días en que Rodríguez Larreta estaba a punto de viajar a Cumelén para descansar unos días y encontrarse con el ex presidente. En el entorno de la jefa del PRO destacaron la importancia de que el propio Macri fue quien la invitó para que vaya con su marido, Guillermo Yanco. A diferencia de lo que sucedió con el jefe de Gobierno, en el bullrichismo creen que ahora habrá foto conjunta.

Desde que volvió del Mundial de Fútbol, Macri comenzó sus vacaciones en su casa de Cumelén junto con su familia, aunque no eludió la política. Estuvo con Rodríguez Larreta, se reunió con el emir de Qatar, Tamin bin Hamad Al Thani, y la semana pasada viajó a Mar del Plata para presentar su último libro con dos actos, en cuyo transcurso volvió a dejar una definición ambigua sobre su futuro político: “Yo estoy en el ring y voy a pelear hasta el último día por el futuro de los argentinos”, dijo.

En Cumelén, además de analizar la actualidad, Macri repasará con Bullrich su propuestas de gobierno y el equipo ministerial que tiene en mente, siempre con el cerrado filtro con que mide el ex mandatario a los candidatos presidenciales del PRO, tal como explicitó a fines del año pasado durante una entrevista con LN+: “Hay que tener ideas claras, saber que somos el cambio o no somos nada, que no se puede transar con ningún privilegio ni con ningún mafioso. Hay que convocar gente sana, que trabaje en equipo, la mayor parte posible que haya tenido experiencia de gobierno, que es un activo que tiene Juntos por el Cambio. No tienen que practicar buenismo, como practicó quien les habla, y no simplificar porque hay que saber que estamos en un mundo complejo, pero lleno de oportunidades”.

Cuando vuelva del sur, Bullrich seguirá una agitada agenda de campaña que incluirá Córdoba, Luján y Mercedes, entre otros lugares. Ya está definido que el jueves 26 de enero irá a Mar del Plata, Sierra de los Padres, Mar Chiquita y Santa Clara del Mar, y el sábado 28 estará en Balcarce y Castelli. Para febrero prevé actividades en San Nicolás, Ramallo, San Pedro, la Feria de los Artesanos en Colón, Entre Ríos; Viedma, Patagones, Las Grutas, Monte Hermoso, la Fiesta de La Chaya en La Rioja, el Carnaval de Lincoln, la Fiesta del Girasol en Carlos Casares, la Fiesta de la Confluencia en Neuquén, el Carnaval en Humahuaca, el Cosquín Rock de Córdoba y la Fiesta del Queso de Cabra en Salta.

Marzo será un mes clave para la titular del PRO: tiene previsto proclamar su fórmula presidencial, en la que estará acompañada por un dirigente radical. No será Alfredo Cornejo, quien tiene decidido competir por la gobernación de Mendoza, pero en su equipo sugieren, enigmáticos, que para saber quién la secundará hay que estar muy atentos a lo que suceda dentro de 48 horas en Corrientes.

* Para www.infobae.com