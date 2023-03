Perotti ya no puede garantizar la seguridad, se deben activar los mecanismos constitucionales

Rosario está desmadrado, lo que sucedió en la tarde de hoy, cuando los vecinos por sus propios medios fueron a hacer justicia contra el narco que mató al niño de 11 años el día de ayer ante la mirada impávida de la policía en un principio, para luego tener que sacar al narco y su familia custodiados en medio de una lluvia de piedras, marcó si duda alguna un punto de inflexión que nos permite decir que Omar Perotti ya no está en condiciones de garantizar la seguridad de los santafesinos.

Santa Fe, y en especial Rosario, es tierra de nadie, la inseguridad es absoluta y mucha gente que debe ir a Rosario para hacer trámites administrativos a de salud decidieron suspender sus viajes por el temor que implica ir a una ciudad azotada por las mafias y el narcotráfico. Los padres están buscando a sus hijos que estudian en la ciudad y estos en muchos casos prefieren perder el año, el miedo domina a todos, la inseguridad atemoriza y aterra, las muertes duelen mucho.

Es Omar Perotti quien tiene que garantizar la seguridad en la provincia más allá de la discusión si por ser temas relacionados con las drogas es competencia federal. La policía de Santa Fe está absolutamente desorganizada y muy sospechada, y el nuevo Ministro de Seguridad nada puede hacer.

Hace tres años y algunos meses que Perotti asumió la gobernación de la provincia prometiendo "Orden y Paz", nada de ello ocurrió, la situación empeoró desde el 10 de diciembre de 2019 y todo lo prometido fueron nada más que palabras vanas sin ningún tipo de fundamento.

La Constitución Nacional tiene los argumentos legales para encauzar esta situación, hay remedios que el legislador plasmo en la Carta Magna para cuando existe un desgobierno como el que hoy muestra Omar Perotti. Seguramente que nadie quiere que los remedios de la Constitución Nacional sean los que encaucen los problemas de una provincia, pero lo de Santa Fe ya superó todos los límites y es hora de actuar.

Ya pasaron más de tres años y Perotti demostró que no puede, no sabe o no lo dejan actuar, la gente tiene derecho a vivir en paz y el Gobierno Nacional debe actuar, tiene las herramientas para hacerlo, debe hacerlo.

Perotti ya no puede garantizar la seguridad de los santafesinos, es hora de actuar antes de que sea mucho más tarde.