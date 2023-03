Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy cerraron un acuerdo que sumará un apoyo clave a la candidatura de la jefa del PRO

Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy anunciaron este viernes un acuerdo político que contempla el trabajo conjunto y la integración de sus equipos, pero también podría implicar el apoyo del diputado de Republicanos Unidos a la candidatura presidencial de la jefa del PRO, en una noticia que impactará en la interna de Juntos por el Cambio.

Ambos se reunieron para terminar de darle forma al entendimiento, sobre el que ya estaban conversando, como anticipó Infobae, y por ahora no incluye ningún anuncio sobre la posible postulación de López Murphy a la Jefatura de Gobierno porteña, donde Bullrich respalda a Jorge Macri,

y que habilitaría el respaldo del diputado a la postulación de Bullrich a la Presidencia.

Del encuentro participaron bullrichistas como Juan Curuchet y Damián Arabia, mientras que por sector del legislador liberal estuvo presente Alejandro Bongiovanni, jefe de campaña de López Murphy. Un ausente con aviso fue Federico Angelini, armador político del equipo de Bullrich y uno de los gestores del acercamiento con el líder de Republicanos Unidos.

El acuerdo se convertirá en otro dato preocupante para el proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, quien antes de las elecciones legislativas de 2021 había cerrado un entendimiento electoral con López Murphy para que participe de las PASO dentro del espacio de Juntos por el Cambio.

Tras la reunión, Bullrich y López Murphy publicaron en Twitter la misma foto en la que están juntos y un texto común: “El potencial de Argentina es colosal e innegable. Con fuerza, coraje y compromiso, vamos a sacar nuestra Nación adelante y arrollar al kirchnerismo en las urnas”.

La titular del PRO está en plena campaña para reforzar su proyecto presidencial y el fin de semana pasado sumó una impactante postal política en Mendoza cuando posó con radicales como Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Facundo y Gastón Manes, Carolina Losada, Rodrigo de Loredo, Luis Naidenoff y Mariana Juri, a quienes se sumó Emilio Monzó, el diputado nacional de JxC y operador “antigrieta” que hasta ahora no se definía por ningún presidenciable del PRO ni de la UCR.

Son los dirigentes de la UCR que miran con recelo al titular del partido, Gerardo Morales, por su acercamiento a Horacio Rodríguez Larreta: aunque el gobernador de Jujuy lanzará el 15 de este mes su candidatura presidencial por el radicalismo, sospechan que terminará siendo el compañero de fórmula del jefe de Gobierno. Como anticipó Infobae, Morales cree que Mauricio Macri estuvo detrás de la foto de Bullrich con radicales para debilitar a la UCR y, aunque niega que busque secundar a Larreta, reconoce que con él y Elisa Carrió quiere “un espacio racional que no sea de derecha”.

¿Cómo se incorporaría López Murphy a este escenario? “Ricardo quiere sumar valor en la estructura opositora”, destacan colaboradores del “Bulldog”, un viejo conocido de la precandidata presidencial del PRO: ambos fueron ministros del gobierno de la Alianza y en 2003 sus agrupaciones (Unión para la Libertad y Recrear para el Crecimiento) se aliaron para presentar la postulación de Bullrich a jefe de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires y de López Murphy a presidente. Luego tomaron caminos distintos, pero el vínculo nunca se interrumpió. El diputado liberal fue crítico de la gestión del gobierno de Cambiemos, aunque elogió la tarea de la jefa del PRO en el Ministerio de Seguridad.

López Murphy siempre tuvo en claro que su proyecto político apuntaba a la Casa Rosada. Sus asesores, sin embargo, empezaron a medirlo el año pasado como candidato a alcalde porteño a partir de la multiplicación de postulantes presidenciales fuertes dentro de Juntos por el Cambio. “Siempre he sido un dirigente nacional, pero es verdad que las encuestas en la ciudad de Buenos Aires me han sorprendido. También he sido candidato a jefe de Gobierno alguna vez. A ese tema lo tengo que mirar. No descarto ser candidato a jefe de Gobierno”, le dijo a Luis Novaresio en LN+.

Hasta entonces, el líder de Republicanos Unidos (y socio de Juntos por el Cambio en la ciudad) avalaba la candidatura de Roberto García Moritán, legislador porteño de su espacio, para disputar la Jefatura de Gobierno. El empresario levantó su perfil mediante discusiones con kirchneristas, dirigentes de izquierda y piqueteros, además de recorridas por el distrito. En el lópezmurphismo descartan que haya peleas si el ex ministro de Economía decide bajar a la ciudad. “Ricardo es el fundador del espacio y tiene una enorme trayectoria. Se van a poner de acuerdo”, sostienen.

Luego de que se difundió el encuentro de esta tarde, algunos exponentes del bullrichismo se quejaron de que los medios hablaron de un “acuerdo” entre Bullrich y López Murphy: quieren dar la idea de una confluencia de los equipos “para trabajar por el futuro del país” y no un mero pacto electoral. De por sí, otros dirigentes del espacio admitieron que se trata de un acuerdo político entre ambos dirigentes y que en las próximas semanas podría derivar en algún anuncio vinculado con la competencia porteña.

En mayo pasado, la agrupación de López Murphy presentó en sociedad Acuerdo Federal, una alianza liberal en el que figuran el Partido Demócrata Progresista y el Partido Popular y que se propone convertirse en “una fuerza determinante dentro del espacio opositor de Juntos por el Cambio”. Moscariello se anticipó a López Murphy: se reunió este miércoles con Bullrich para darle su apoyo.

* Para www.infobae.com