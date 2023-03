Causa Vialidad: enojo de los defensores de Cristina Kirchner y De Vido tras recibir la denuncia del Tribunal

Los argumentos del veredicto del juicio de la llamada Causa Vialidad dejaron tela para cortar en varios aspectos: desde la admisión de la falta de indicios directos para vincular a Cristina Kirchner hasta la "hipótesis equivocada" que los jueces le endilgaron a los fiscales. Pero otra, no menor, fue que el Tribunal avisó que remitirá un informe al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para que se fiscalicen las "temerarias intervenciones profesionales" de los defensores, entre ellos de Carlos Beraldi.

"Creo que no les gustó que les dijéramos que eran el Tribunal del lawfare", dijo el abogado de la vicepresidenta en declaraciones a C5N al ser consultado sobre el tema.

En la parte resolutiva de la sentencia conocida la semana pasada, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu se quejaron de la manera en la que los abogados de parte de los acusados se manejaron durante el desarrollo del juicio.

En esa línea, señalaron que la Ley 23.187 que regula el ejercicio de la profesión "impone como deber específico de los abogados de la matrícula que intervienen como partes en el proceso el de comportarse con 'lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional', compromiso que en ocasiones no fue cumplido tal como hicimos constar en reiteradas oportunidades a lo largo de esta sentencia".

En efecto, los jueces le pidieron al Colegio que "fiscalice las temerarias intervenciones profesionales detalladas a lo largo de este documento".

Ante eso, Beraldi, que encabezó junto a su colega Ary Llernovoy la defensa técnica de la vicepresidenta, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sostuvo que "no hay inconveniente". Y añadió: "Si no llegan los antecedentes voluntariamente me voy a presentar ante el Colegio de Abogados porque creo que mi trabajo lo hago y bastante bien".

Rusconi, enojado con el Tribunal

A quien tampoco le cayó bien la actitud del Tribunal fue a Maximiliano Rusconi, abogado defensor de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal. Al menos así se desprende de una entrevista en la que afirmó que son jueces que "no han respetado los antecedentes en la historia judicial argentina para hacer disparates".

"Si los abogados tenemos que autocriticarnos en algo es por haber sido tan condescendientes en un escenario tan hostil al menos en lo formal. Hemos mantenido siempre el estilo, somos abogados de mucha trayectoria acostumbrados a jugar en canchas inclinadas", afirmó.

Durante una entrevista en AM 750 se quejó de que los jueces hayan asistido al Colegio de Abogados cuando fueron los propios defensores los que convocaron a veedores de la institución "después de que nos anulen los micrófonos en un juicio oral". Atribuyó esa actitud a "una demostración de poder".



Consultado respecto de cuales fueron los motivos del Tribunal para tomar esa determinación, Rusconi dijo que "no les gustó que usemos algún tipo de defensa vinculada a lo que se llama Lawfare, pero las defensas tienen derecho a usar el argumento jurídico o político criminal que consideren que tienen que usar".



Y se preguntó: "¿Yo les voy a tener que pedir permiso a estas tres personas para definir mi línea defensiva?". Respondió que "el día que sienta que tengo que hacer eso no me dedico más a la profesión".

Con información de www.perfil.com