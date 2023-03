Mauricio Macri reaparece en Rosario y le pone pausa a la interna del PRO santafesino

Tras su gira europea, un sello más para el pasaporte desde que dejó la Casa Rosada, Mauricio Macri hará su primera aparición pública en una Rosario en llamas, asolada por el narcotráfico y la violencia en los barrios, en una parada más del tour de presentación de su libro “Para qué”. Partido en tres, el PRO de Santa Fe ensayará una suerte de tregua para recibir a su líder. Invitado por la Fundación Libertad, el expresidente podría también enzabezar algunas actividades con referentes provinciales de Juntos por el Cambio (JxC).

En esta provincia, el PRO tiene una interna de tres tribus, aunque no llega al extremo de Tucumán o Tierra del Fuego. El organizador político de la bajada del expresidente a Rosario es el vicepresidente del PRO nacional, Federico Angelini. El diputado también es referente de los llamados PRO puros, uno de los tres sectores que existen en el partido amarillo local. Además de ellos, se encuentran el sector que lidera el diputado Gabriel Chumpitaz (PRO Evolución), aliado al precandidato a gobernador radical Maximiliano Pullaro, y el espacio que tiene de referentes a la concejala rosarina Anita Martinez y la diputada Germana Figueroa Casas (PRO+), aliado al armador radical Julián Galdeano y la senadora Carolina Losada.

Sin embargo, la visita de Macri tiene la fuerza suficiente como para suspender los movimientos internos por unos días y, por lo tanto, se descarta una hipótesis de conflicto allí: “Es el fundador del partido, somos todos del PRO, sería ilógico que alguno no vaya, si somos lo que somos es gracias a él”, le dijo una fuente amarilla a Letra P. No obstante, no es el primer movimiento que marca una baja de la tensión en una interna que supo ser de alto voltaje: En el sector de Chumpitaz reconocen que también fueron invitados a las recientes visitas de Patricia Bullrich y de María Eugenia Vidal. Pipa de la paz.

La visita también puede tener implicancias nacionales: los PRO puros (Angelini) son la pata santafesina de la candidatura de Patricia Bullrich y, en menor medida, de María Eugenia Vidal. Por su parte, PRO Evolución (Chumpitaz) está enrolado en la campaña de Horacio Rodríguez Larreta y PRO+ no tiene definido aún un apoyo nacional. Con ese acceso, y con el expresidente con intenciones de mostrarse como mediador en la interna nacional de JxC aunque apoyando sottovoce a Bullrich, podía generarse la sospecha de que los de Angelini tabiquen el acceso a Macri y solo ellos capitalicen la visita. Sin embargo, ante la consulta de este medio, se preocuparon por aclarar que la interna no meterá la cola en la organización: “cuando organizamos nosotros, sea Mauricio, Patricia o María Eugenia, la invitación es a todos", aclararon, aunque aprovecharon para chicanear: "Horacio lamentablemente no siempre hace lo mismo”.

La agenda de la visita del expresidente no está aún definida. Está confirmado que presentará su libro junto a algún representante de la Fundación Libertad el lunes 20 a partir del mediodía en el salón Metropolitano, el mismo que eligió Cristina Fernández de Kirchner en 2019 para presentar “Sinceramente”. Antes o después, se esperan encuentros con Losada, aún definiendo si será candidata a gobernadora, Pullaro, ya lanzado hace tiempo a la caza del voto cambiemista dentro del frente de frentes local, y otros referentes de JxC, ya que están "todos invitados". Los ojos también se posarán en las reuniones que tendrá Macri: es que, a menos de dos meses del cierre de las listas santafesinas, el PRO está en búsqueda de potenciales candidatos.

Lo que sí está definido es el tema alrededor del cual girara todo el desembarco: la seguridad. Desde la organización revelaron que la intención de Macri es meterse en el tema más candente de la ciudad santafesina revalorizando lo hecho por su gobierno. “En la gestión de Mauricio los homicidios bajaron en un 30%, además de haber metido a los capos narcos en la cárcel, dónde hoy no pueden contenerlos”, adelantaron en el comando que organiza la visita. “Estar cerca de los rosarinos”, explican, es el objetivo.

