«Estamos en una superinflación»: el dramático análisis de Martín Tetaz sobre la economía del país

Martín Tetaz calificó a la inflación acumulada hasta el mes de febrero como una «superinflación«. El referente del radicalismo expresó su preocupación por las constantes suba de precios, principalmente en alimentos, que es donde más impacta a los argentinos. De todos modos no vislumbró una salida anticipada del Gobierno nacional.

El radical es uno de los economistas más consultados que tiene el ala opositora. Pese a ser parte de Juntos por el Cambio, intentó no llevar más preocupación a la sociedad. Sin embargo, no pudo esconder que, según Martín Tetaz, el país se encuentra en una «superinflación» y coquetea con la híper, que significaría el temor más grande para el país.

Las dificultades para el Gobierno nacional van en aumento. No ha conseguido bajar una inflación que creían posible para esta altura del año. El diputado opositor no vio la posibilidad de que baje el índice para marzo: «Muy difícil que llegue por debajo de 6%. Primero por el arrastre estadístico que lleva el mes anterior y segundo por precios estacionales: colegios, por ejemplo», sostuvo en La Nación+.

El especialista en economía no quiso seguir los pasos de Patricia Bullrich, quien denominó como «hiperinflación» al actual número, pero Martín Tetaz, aunque fue más cauto, no le perdió el rastro: «El deterioro de la situación económica es dramático. Están coqueteando con la hiperinflación. El nivel de los precios es una superinflación«, destacó.

En esa misma línea, opinó si el Gobierno podría anticipar su salida en caso de que la economía no mejore y los índices inflacionarios no tienen una resolución concreta e inmediata. «Yo creo que no, salvo que tengan una crisis política porque los que hacen terminar antes los gobiernos son ellos, así que no creo», sentenció Martín Tetaz.

