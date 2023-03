Ovación de pie y mucha emoción en el estreno de Tootsie

Nicolas Vazquez asumió uno de los principales desafíos de su carrera profesional de la mano de "Tootsie", la obra de teatro en la que interpretará a un hombre sin trabajo que se disfraza de mujer para poder conseguir un papel en una telenovela.

Este es el mítico papel que inmortalizó Dustin Hoffman en la película de Sydney Pollack en 1982 que ganó en los premios Oscar. Junto a Julieta Nair Calvo como protagonista, Nico consiguió ponerle su impronta a la obra y en el estreno fue un verdadero éxito.

A sala llena en calle Corrientes, el pasado jueves Tootsie consiguió los aplausos del público de pie. Nair Calvo subió un clip en sus redes sociales comentando lo feliz que estaba, Nico Vázquez dijo que era uno de los papeles más importantes de su carrera y Gimena Accardi estuvo apoyando a su pareja y amigos.

Julieta Nair Calvo reveló los trucos para combinar el trabajo en "Tootsie" con la maternidad

La mamá full time de Julieta Nair Calvo está atenta a cada paso de su hijo. Se lo escucha gritar, divertirse y ya da sus primeros pasos por el teatro Lola Membrives –donde debutaron este jueves con Nicolás Vázquez- ayudado por su abuela. Este es el otro desafío la actriz que le toca emprender la tarea con un bebé en pleno crecimiento, pero con el apoyo incondicional de todo un equipo.

“Está ahí esperando ser alimentado. Está todo bien y cada cosa es nueva porque va creciendo. Está en una etapa en donde hace dos días empezó a caminar. No tiene nada que ver al bebé con el que me fui a Uruguay que tenía tres meses, estaba en un cochecito y se hacía caca encima. Era otra movida en donde había que darle teta cada media hora”, destaca.

“Lo importante es tener una red de contención familiar y de amigos. Se que hay muchas mujeres que trabajan como yo o incluso más horas y no la tienen. Admiro muchísimo más a las de mi género después de haber sido mamá porque es increíble lo que hacemos. Mi trabajo me permite venir con mi hijo, pero hay muchas que no. Me emociona pensar que podría venir a verme, aunque no sé porque ya habla y grita”, completa.

FUENTE: GENTE.COM.AR