Elecciones: los 3 distritos clave donde Milei pone en jaque a JxC y amaga con barrer al FdT, según nueva encuesta

De cara a las elecciones primarias (PASO) presidenciales, diversas encuestas vienen mostrando las chances del diputado libertario Javier Milei de meterse en el podio con el Frente de Todos y Juntos por el Cambio pero un reciente sondeo sobre Córdoba, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires indicó que la competencia puede ser más dura de lo esperado para los dos polos políticos más importantes.

Se trata de tres encuestas realizadas por CB Consultora en cada uno de esos distritos, que tienen dos características en común: el perfil mayoritariamente "anti kirchnerista" de sus votantes y el hecho de estar entre las cinco provincias de mayor peso en el padrón electoral nacional, junto a Buenos Aires y Córdoba. Las "5 grandes", como las llaman los operadores de campaña, son clave en cualquier elección presidencial.

De acuerdo al sondeo, los dirigentes de Juntos por el Cambio son los que tienen el mejor nivel de imagen en todos los casos pero en lo que respecta a la intención de voto Milei empata o supera en las PASO con el frente opositor en Mendoza mientras que supera individualmente a sus precandidatos tanto allí como en Córdoba.

El escenario para el Frente de Todos es todavía peor, dado que en esas provincias puede quedar tercero o cuarto en las PASO y en la Ciudad de Buenos Aires, donde Juntos por el Cambio aparece afianzado, se mantiene como segunda opción pero si la vicepresidenta Cristina Kirchner no va en la boleta el libertario puede superar al precandidato oficialista con más votos.

Elecciones: ¿Milei puede dejar cuarto al Frente de Todos en Córdoba?

En el camino a las elecciones nacionales, Córdoba le dio su primer triunfo del año a Juntos por el Cambio el fin de semana pasado en La Falda, donde el intendente radical Javier Dieminger arrasó con el 71% de los votos contra el 28,9% que sacó el postulante del Frente de Todos Miguel Maldonado. Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales se sumaron a la foto de la victoria.

La provincia de Córdoba representa cerca del 8,6% del padrón y es la segunda de mayor importancia en términos de votos a nivel presidencial después de Buenos Aires (37% del padrón). Su perfil marcadamente "anti K" le dio reiteradas victoria a la coalición opositora en los comicios nacionales anteriores y eso podría repetirse en las PASO según la encuesta de CB.

En el sondeo, realizado sobre 1.054 casos con cuestionario online y un margen de error de 3%, Juntos por el Cambio reúne una intención de voto del 31,2% con la suma de todos sus precandidatos presidenciales. Detrás aparece el gobernador y posible competidor nacional Juan Schiaretti, con el 18,9% pero Milei consigue un empate virtual con el 18,2%. El Frente de Todos quedaría cuarto con el 14,2% de todos sus posibles precandidatos sumados, sin Cristina Kirchner.

Sin embargo, la nota la da Milei no solo por desplazar al oficialismo nacional en una provincia que ya le es esquiva de por sí, sino porque supera individualmente a los más votados en la interna de cada alianza nacional: en Juntos por el Cambio fue Patricia Bullrich con el 12,9% y en el Frente de Todos Sergio Massa, con el 4,7%.

La encuesta también midió la intención de voto con Cristina Kirchner y el ex presidente Mauricio Macri como precandidatos en las PASO, pero el escenario no cambió demasiado: el orden se mantuvo igual y, aunque Milei cayó al 16,3%, sostuvo su ventaja individual sobre el 8,5% de la vicepresidenta, que tuvo la mayor intención de voto dentro del oficialismo, y el 9,6% del ex presidente en la interna opositora.

Mendoza: una señal de alarma para Juntos por el Cambio

La provincia de Mendoza, gobernada por Juntos por el Cambio a través de la UCR que lideran Alfredo Cornejo y el gobernador, Rodolfo Suárez, es la quinta de mayor peso electoral, con alrededor del 4,1% del padrón nacional y el lugar donde Milei dio la mayor sorpresa del relevamiento hecho por CB Consultora.

Con 951 encuestados y un margen de error de 3,2%, la encuesta arrojó que el economista cosecha una intención de voto del 31,5% para las PASO mientras que Juntos por el Cambio obtiene el 31% con todas sus figuras sumadas, incluido Macri, y el Frente de Todos un 19% con Cristina Kirchner entre las opciones.

Mendoza es también una provincia cada vez más esquiva al kirchnerismo y consolidaría ese perfil si se mantuviera esa tendencia en la que el economista libertario aparece en un empate virtual con la alianza opositora y con chances concretas de ganar, según este sondeo.

Y es que en el segundo escenario que relevó la encuesta, sin Macri ni Cristina Kirchner, Milei marcó más la diferencia al obtener una intención de voto del 32,6% y contra el 30,5% que sumaron todos los precandidatos de Juntos por el Cambio. El Frente de Todos cosechó aquí el 16,4%, por lo que quedaría tercero con o sin la vicepresidenta.

Con esos guarismos el libertario supera en la intención de voto individual en Mendoza a todos los otros referentes nacionales por una diferencia incluso mayor a la que se vio en la encuesta de Córdoba. Con Bullrich en 11,7%, Larreta en 10,2% y Massa en 7,3%, el 32,6% del libertario resulta más impactante.

Ciudad de Buenos Aires: la polarización se consolida, pero Milei tiene margen

En la Ciudad de Buenos Aires, cuna del PRO, Juntos por el Cambio se impuso cómodo en la intención de voto para las PASO con el 50,6% de los votos y con Rodríguez Larreta como el favorito de la interna opositora, con un 21% que superó al 17,6% de Bullrich y al 5,2% de Macri.

Siempre según la encuesta -que en la Ciudad relevó 1.015 casos- el Frente de Todos respira algo más tranquilo en el distrito porteño donde cosecha una intención de voto del 22% y se afianza en el segundo lugar ante Milei, que obtuvo el 11,5%. No obstante, el libertario no deja de ser un factor que puede romper la polarización y, en este caso, el más perjudiciado podría ser el oficialismo.

Cristina Kirchner es la que encabeza la intención de voto en la interna del Frente de Todos con el 14,1%. A diferencia de lo que ocurre en Mendoza y en Córdoba, aquí Milei no representa una amenaza para dirigentes de las dos principales coaliciones, pero eso cambia cuando se mide el escenario sin la vicepresidenta.

En ese relevamiento Milei se mantiene casi en el mismo nivel, con 11,8%, pero individualmente supera a Massa, la figura más convocante del arco oficialista después de la vicepresidenta con un 7,9% de intención de voto.

Entre la Ciudad, Mendoza y Córdoba suman el 20% del padrón nacional. Por esa razón, la performance de Milei en el relevamiento de CB Consultora constituye un grave peligro para el frente peronista pero obliga a la principal coalición opositora a no descuidarse ante el avance del excéntrico economista.

