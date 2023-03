Marianela Mirra habló de Marcos, el ganador de Gran Hermano, y la fulminaron en redes: "Me aburren"

Marianela Mirra, ganadora de la edición 2007 de Gran Hermano, volvió a hablar de Marcos Ginocchio, quien ganó Gran Hermano 2022 con el 70,83% de los votos. Mirra se había manifestado tiempo atrás contra Marcos y por eso la habían atacado en las redes.



Ahora, con el triunfo del Primo, volvieron a cruzarla en las redes. Y Marianela respondió desde su cuenta de Instagram: "Me aburren. Esta cuenta vuelve a ser privada. Ni me hace feliz ni tengo porque llorar porque a un tal 'Marcos' gane GH. Yo tuve mi momento único en la historia, lo viví y disfruté a lo grande, hoy mi vida es más que eso", dijo.



"Cómprense una vida, ah cierto, que ganaron ustedes? Ya son parientes del primo? ja besos!", cerró la ex Gran Hermano.

QUÉ HABÍA DICHO MARIANELA MIRRA DE MARCOS GINOCCHIO

En su cuenta de Instagram, Marianela Mirra había expresado que le aburría el "juego" de Marcos en Gran Hermano. Tiempo después, opinó sobre una situación que vivió el Primo con las chicas de la casa.

“El pibe no se banca a las minas. No quiso jamás a Julieta y mucho menos a Camila. Hacer los desplantes que él hace no es de caballero”, dijo por entonces.



“¡¿Qué le pasa con las mujeres a este flaco?! Déjense de joder. Ojalá se vaya Marcos de GH por misógino”, pedía Marianela. Pero Marcos no fue eliminado. Y terminó siendo el ganador de Gran Hermano.

