Accidentes de tránsito: Una de las grandes deudas de Luis Castellano

Ya casi con tres períodos consecutivos con intendente de Rafaela, los accidentes de tránsito son sin lugar a dudas una de las grandes deudas que tiene este intendente con la sociedad de Rafaela.

Hoy no existe una política seria que contribuya a prevenir lo que es un verdadero flagelo para la ciudad. Día a día se suceden accidente que bien se podrían evitar de existir por parte de la municipalidad acciones concretas y políticas serias.

Los pocos y escasos controles existentes se realizan en lugares visibles como para decir !aquí estamos", una artimaña del típico político "chanta" que solo busca tratar de demostrar gestión.

Es hasta ridículo ver los controles que se hacen alrededor de la plaza 25 de Mayo cuando en otros sectores de la ciudad se hace casi imposible cruzar una calle.

Seguramente que los conductores de autos y motos y hasta de bicicletas son responsables de los accidentes que se suceden, pero la municipalidad como Estado debe implementar acciones concretas para concientizar a esos conductores.

Las altas velocidades y la falta de respeto por las normas son las principales causas de los accidentes que se originan.

Hay que recorrer las calles de Rafaela para advertir que las velocidades máximas no se respetan, que el cruce de semáforos en rojo es una constante, que el no respeto de las sendas peatonales es moneda corriente y que el no uso de casco en motos y bicicletas son seguramente la principal causa de traumatismos graves que se originan luego de una colisión.

Los Estados tienen una herramienta única para bajar el número de accidentes y es la concientización en primer grado. Debe haber una fuerte campaña pública procurando educar a los conductores y también a los transeúntes, es seguramente el mecanismo más efectivo, pero existen otras alternativas como es una fuerte presencia en lugares neurálgicos de la ciudad, sectores en donde quizá no exista una fuerte visibilidad de posibles "votantes", pero en donde se producen accidentes que habitualmente dejan serias consecuencias.

También la rigurosidad es otro de los pilares de una política eficiente. Es imprescindible que se apliquen severas multas a quienes transgreden las normas de tránsito. El uso de celulares mientras se conduce es una de las principales causas de accidentes graves, y desde el Estado se debe penar esa falta grave con multas los suficientemente altas como para escarmentar a quienes no respetan lo que la legislación dice.

En accidentología de tránsito hay una máxima para prevenir las consecuencias nefastas y graves del no respeto de las normas de tránsito y es : PRESENCIA, PERMANENCIA Y RIGUROSIDAD , nada de esa máxima es puesta en práctica por la actual conducción municipal y la razón es una sola: Prima la ambición electoral sobre la salud de la gente, no hay otra explicación.

Lo más grave de toda esta situación, además de las muertes y heridos que los accidentes provocan, es que hay funcionarios que cobran suculentos sueldos para hacer este trabajo, sueldos que van en "saco roto" convirtiéndose el funcionario en un "ñoqui", ni más ni menos.

Castellano en materia de accidentes de tránsito tiene una gran deuda, al igual que en otros rubros, solo que en este, quienes lo sufrieron, ven en carne propia las terribles consecuencias que este nefasto accionar provoca. La falta de una política de tránsito seria se paga en muchos casos con la vida de rafaelinos, esos que el intendente a la hora de pedir el voto dice que es su desvelo y razón fundamental por la que quiere ser nuevamente re re re reelcto. Palabras, palabras, palabras.....