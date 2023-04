Con “rosca”, se destraba Consejo: jueza vice y se integran comisiones

El plenario demoró su inicio cerca de una hora porque mientras en la sala principal del Consejo de la Magistratura aguardaban los integrantes del bloque oficialista a la hora señalada, en el primer piso del edificio de la calle Libertad se terminaban de anudar los acuerdos entre el resto de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Los encargados principales de afinar el lápiz sobre los miembros de las comisiones que se aprobarían luego por unanimidad fueron el diputado larretista Álvaro González y el abogado radical Miguel Piedecasas, por la oposición, mientras que por el oficialismo, el representante del Ejecutivo Gerónimo Ustarroz era el negociador por la contraparte. Hubo cruces, cuestionamientos y una reñida votación por la vicepresidencia del órgano de selección y remoción de jueces que arrojó como resultado que se encaramó a Agustina Díaz Cordero, exponente de la Lista Bordó.

Dos datos. El cuestionamiento del kirchnerismo a la nominación de la magistrada encontraba asidero en el mapa de poder que queda configurado a partir de ahora: la presidencia en manos de Horacio Rosatti y ahora secundado por otra jueza, lo que deja al órgano –al menos en sus autoridades- con una señal de concentración a favor del Poder Judicial. La segunda lectura fue un perfume en el aire a que existe ánimo de poner en marcha el Consejo después de un parate de meses, lo que es positivo en este contexto.

La unanimidad alcanzada para la votación de las cinco comisiones sacó de la parálisis al Consejo aunque todavía resta definir quiénes ocuparán las presidencias de cada una. Eso se debatirá el próximo miércoles a las 9.30 para lo que fue convocada una reunión de labor de donde se supone que quedará establecido el orden de la integración votada ayer. Más allá de la demora inicial para el arranque por la “rosca” previa, hubo un cuarto intermedio de 15 minutos ya iniciado el plenario para continuar las tratativas. El oficialismo propuso que el lugar de Díaz Cordero fuera ocupado por Héctor Recalde, exconsejero durante su paso por Diputados y ahora representando a la abogacía.

Hay antecedentes cercanos de la vicepresidencia ocupada por abogados, sin ir más lejos, en el período anterior a reinstaurar la integración de 20 para el Consejo. Sin embargo, no se sabe por qué el bloque se expuso a una propuesta para la que no contaba con los votos suficientes para dejar servida la lectura de que perdió su primera votación. En realidad, los acuerdos cerrados hace una semana preanunciaban el desembarco de Díaz Cordero que aprovechó todos estos meses para mostrarse como una de las más activas entre los jueces, recorriendo el interior y sumando masa crítica a su representatividad en ese estamento. El dato central es que contó con el apoyo para su nominación del camarista Alberto Lugones, de la Lista Celeste que habitualmente vota con el oficialismo. Se alcanzaron los 13 votos necesarios para su aprobación. Antes de eso, lo había cruzado el diputado Rodolfo Tailhade que cuestionó la “hegemonía” en la “representatividad” que tenían los jueces.

A continuación, sometieron a votación la distribución de consejeros en cada una de las comisiones y la sorpresa (o no) fue que se aprobaron por unanimidad. Cabe recordar que el Consejo solo tiene 19 integrantes a la espera de que se resuelva la vigésima plaza luego de que la Corte bloqueara la nominación de Martín Doñate por Unidad Ciudadana tras la escisión de bloques del Senado y que Luis Juez lograra que le validaran su amparo pero que la justicia se negara a obligar al Consejo a instalarlo. Pese a las intenciones de ponerlo en marcha, es muy probable que el funcionamiento del Consejo se vea atravesado por las elecciones, lo que condiciona la periodicidad de reuniones y la atención que precisa por parte de los estamentos que se jugarán la continuidad en sus bancas. Una apostilla: cuando tengan que tratar las ternas por las vacantes de Comodoro Py deberán agregar una más. Ayer se le aceptó formalmente la renuncia al juez Luis Rodríguez que dejará vacante el Juzgado Federal N° 9.

Sobre el final y cuando Rosatti había dado por cerrado el plenario volvieron a emerger los cruces y cuestionamientos de parte del bloque oficialista. Héctor Recalde pidió la palabra y calificó que “este Consejo es una adenta al Poder Legislativo”. Y apuntó: “Estamos ante un Consejo provisorio -señaló el senador- que funciona luego de una decisión pretoriana que dejó sin efecto una ley que funcionó durante 16 años”. Y continuó recordando que “estamos a la espera de una nueva ley que regule y ordene el funcionamiento del Consejo y que surja de donde tiene que surgir en una República: el Poder Legislativo”. Le salió al cruce Álvaro González que replicó que él no estaba ahí “para garantizar la impunidad de nadie”. Tailhade, a su turno dijo coincidir con Jimena de la Torre y no dudar de su compromiso pero puso en duda que el Consejo funcione con pocos miembros “nuevos”. Propuso reunirse con frecuencia semanal para “demostrar que tenemos ganas de trabajar” y volvió sobre el tema de las denuncias a jueces por el contenido de sus sentencias y el modo en que eran desestimadas. Piedecasas culpó de que no hubiera nueva ley a “la política” y celebró el debate. Reyes fue mucho más agresiva y dijo que el objetivo de ellos es “evitar que se meta mano en la justicia”, apuntando al bloque K. Siley recordó el concurso para reemplazar a Bruglia y Bertuzzi y advirtió que las comisiones debían avanzar en el caso Lago Escondido.

El resto de los consejeros dijeron lo suyo, algunos mostrando optimismo y otros mostrando lo que planeaban para la actividad de la semana siguiente. Después de la catarsis colectiva, se rescató una voluntad de avance.

* Para www.ambito.com