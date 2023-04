María Eugenia Vidal encendió la interna del PRO: «Nadie se va a dormir preguntándose quien va a ser el candidato»

María Eugenia Vidal aún no definió si será precandidata a presidenta, pero le envió un mensaje a la interna que hay dentro del PRO. La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires aseguró que no es momento de hacer campañas y focalizarse en las elecciones. Redobló la apuesta y sostuvo que a la gente no le interesa ningún tipo de propuesta eleccionaria al momento.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio reconoció su apetito de ser precandidata a presidente. Sin embargo, aunque sea su deseo competir, no se mostró segura de hacerlo. Al mismo tiempo rechazó cualquier tipo de campaña electoral en el marco social y económico que atraviesa el país en estos últimos meses.

“A nadie le importa si lanzo la candidatura, como no les importó la de Horacio y Patricia porque eso no está en la cabeza de los argentinos. Nadie se va a dormir pensando en quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio”, opinó una de las principales dirigentes que tiene la oposición.

María Eugenia Vidal recalcó la intención de tener una disputa interna sin dañar a sus compañeros de espacio: “Cuando Mauricio Macri decidió no competir saqué un manual con reglas para las PASO, porque si tengo una interna contra Horacio y Patricia, y digo que cualquiera de los dos ‘no está apto para ser gobierno ¿cómo hago después para convencer a mis votantes de que formamos parte de una misma coalición? “, argumentó en LN+.

Pese a ser un año eleccionario y estar a cuatro meses de las PASO, María Eugenia Vidal hizo hincapié en los intereses de la sociedad. Afirmó que las elecciones no están dentro de los principales intereses sociales: “Nadie se va a dormir preguntándose quién es el candidato de Juntos por el Cambio”, concluyó la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

* Para www.elintransigente.com