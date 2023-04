¿El candidato del campo?

“(Quiero) agradecerle obviamente a CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) que, a lo largo de estos nueve meses, cada vez que aparece una iniciativa para fortalecer el mercado exportador, y así las reservas, nos acompaña, piensa y trabaja de manera conjunta”. De esa manera, el ministro de Economía, Sergio Massa, hizo toda una demostración del estratégico vínculo de poder que mantiene con las cerealeras. No parece para menos: al rascar detrás de los agradecimientos se evidencia el protagonismo que se le otorga a la zona núcleo agroexportadora de Santa Fe y la dependencia que tiene de su producción la dirigencia nacional para pilotear la delicada situación económica.

Hace más de dos décadas que el campo, la hidrovía Paraná-Paraguay, los puertos santafesinos y la agroindustria son un motor determinante para la administración nacional y sus divisas son el combustible. Fueron el viento de cola de Néstor Kirchner, sostuvieron el modelo de Cristina Fernández hasta el final y oxigenaron a Mauricio Macri cuando se le quemaron los papeles. Sin embargo, durante este último ciclo o “a lo largo de estos nueve meses”, en palabras de Massa, puede ser la primera vez que se presenta como el salvavidas que se tira al mar.

Entre la vorágine económica y la parva de parches para contener la resbalosa crisis resalta el reconocimiento público de Massa para con las cerealeras que pasaron de mantener sintonía fina con el ministro a ser un copiloto a la hora de buscar divisas para reforzar el Banco Central. “La Argentina perdió en la sequía gran parte de sus mercados tradicionales, y lo que queremos es sostener los contratos, esforzando al máximo el trabajo conjunto con Ciara y el Estado argentino”. No hace falta echarle agua.

Un ejecutivo de peso que ha participado de la mesa de negociaciones por el dólar soja también sumó su visión: “El único sector capaz de darle una respuesta inmediata ante una emergencia económica era el agroexportador. Ahí es cuando el ministro actuó con pragmatismo y hasta dejó cuestiones ideológicas de lado”. Massa siendo Massa. En esa emergencia está el alcance del poder del sector que seguirá escalando en proporción a la inestabilidad económica, y en ésta el futuro del ministro.

Las cerealeras y otras patas del sector agroindustrial con poder de lobby, saben que para lograr su máxima aspiración de bajar las retenciones deben realizar un trabajo de hormiga y de construcción de vínculos. Eso es lo que hacen cuando diagraman en conjunto las versiones del dólar soja, más allá del beneficio económico que logran con las devaluaciones de temporada. A diferencia de productores y entidades rurales, juegan a un toma y daca y evitan la confrontación que empantana.

Por lo tanto es apostar a futuro, no sólo amor de verano. Es la mano acomodando una ficha para un determinado prototipo de político que puede ser de cualquier signo o espacio, pero no un improvisado o dogmático. Es ahí donde toma sentido el comentario mencionado anteriormente de que “Massa deja el componente ideológico de lado”. El sector agroindustrial reniega del kirchnerismo duro y, en menor medida, del macrismo que practicó un modelo basado en las finanzas más que en lo agroindustrial y, encima, no dudó en subirle el diferencial de retenciones cuando lo necesitó. Eso no lo olvidan.

Otro ejemplo del protagonismo que se le da a la zona núcleo para la emergencia y para el desarrollo se vio con el encuentro entre el gobernador Omar Perotti y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), donde también pisan fuerte las aceiteras y las bolsas de comercio y cereales. Le presentaron un Plan Federal Agroindustrial 2023-2033 de políticas de mediano plazo. En breve tendrán una reunión similar con otro peronista núcleo, Juan Schiaretti, que en su proyecto nacional promete eliminar totalmente las retenciones. Música para sus oídos.

“Uno de los puntos es tratar de alinear a la región centro en una estrategia realista agroindustrial con empresarios y legisladores para salir del permanente corto plazo”, sostuvo a Letra P Luis Zubizarreta presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales y ejecutivo de la cerealera Dreyfus. En rigor, se va armando un esqueleto de país con intereses cruzados y coincidencias, y, en esa anatomía, la zona núcleo agroexportadora tiene varios huesos principales.

Fuente: Letra P, sobre una nota de Facundo Borrego