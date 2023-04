Interna oficialista: Aníbal Fernández criticó a Larroque y Wado de Pedro por no acompañar la candidatura del Presidente

En un nuevo cruce de cara a la interna oficialista, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, confrontó ayer con los dirigentes de La Cámpora, Eduardo “Wado” de Pedro y Andres “Cuervo” Larroque por negarle el respaldo al presidente Alberto Fernández durante la gestión y no acompañar su candidatura para la reelección.

“El Presidente no tendría que presentarse como candidato. Tendría que ser ‘el candidato’, sin problemas. Y todos los que no trabajaron nunca o se la pasaron tirando piedras desde la otra vereda, como el ‘Cuervo’ o ‘Wado’, tendrían que haber acompañado”, expresó este sábado el funcionario en declaraciones a AM 990.

Con un enfático apoyo al mandatario, Aníbal Fernández cuestionó al ministro del Interior y al titular de Desarrollo de la Comunidad bonaerense alineados con la vicepresidenta Cristina Kirchner por su oposición interna y oficializar que, finalmente, tienen decidido apoyar a otra lista distinta a la que represente al jefe de Estado en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

“Se cansaron de hacer un montón de cosas tratando de ver si le doblaban las piernas al Presidente y aceptaba correrse voluntariamente para que fuera otro el candidato”, insistió Aníbal Fernández.

En defensa de la gestión del mandatario, el funcionario ratificó que Alberto Fernández es “el mejor candidato” para “ganarle a la derecha” en el actual proceso electoral. Además, recordó que el gobierno del Frente de Todos heredó una “inflación del 54%”, aún cuando en el mandato de Mauricio Macri “no hubo pandemia ni guerra” entre Rusia y Ucrania.

Consultado sobre si Alberto Fernández era la mejor opción del oficialismo para ganar las elecciones presidenciales, respondió: “No lo sé, es mi visión. Yo no estoy dando órdenes o diciendo qué tiene que suceder. Estoy diciendo lo que veo yo, desde mi óptica, que tengo todo el derecho del mundo de analizarlo”.

“Si nos dejáramos de molestar y tratar de hacerle todo el daño posible, sería más posible y cercano” vencer en las urnas , agregó el titular de la cartera de Seguridad. “La pelea que tenemos que dar es contra la derecha, no contra nuestros compañeros”, exhortó.

En la última semana, Wado de Pedro confirmó que el Frente de Todos tendrá, al menos, dos listas que competirán en las PASO y responsabilizó al presidente Alberto Fernández por imponer ese escenario, sin un acuerdo previo en las candidaturas. En el kirchnerismo admiten que ya no queda otra posibilidad de una competencia abierta si el mandatario encabeza una boleta electoral, luego de toda una gestión atravesada por los desacuerdos y conflictos internos sobre el rumbo del Gobierno.

En los últimos días, la danza de posibles candidatos presidenciales en el Frente de Todos sumó un nombre más. Además del operativo clamor en torno a Cristina Kirchner, y las tentativas para que el gobernador Axel Kicillof o Wado de Pedro representen al kirchnerismo, apareció entre los potenciales postulantes el titular de la petrolera YPF y ex vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González.

Sin embargo, el funcionario descartó que la Vicepresidentalo impulse como precandidato presidencial para las próximas elecciones y negó que fuera “el tapado” del kirchnerismo de cara a las PASO. “No es cierto eso, nadie habló conmigo, nadie ni siquiera me lo sugirió”, aclaró.

Alberto Fernández se encuentra este fin de semana en la Residencia Presidencial de Chapadmalal, donde tiene previsto pasar Semana Santa en familia y sin actividades públicas, motivo por el que retomará su agenda oficial el próximo lunes. Lo acompañan su pareja Fabiola Yáñez y el pequeño hijo de ambos, Francisco, que el próximo 11 de abril cumplirá un año.

Alberto Fernández arribó a la ciudad balnearia este miércoles a la noche, luego de haber realizado un viaje relámpago a Chile para conmemorar junto a su par trasandino, Gabriel Boric, los 205 años del Abrazo de Maipú entre los generales Bernardo O’Higgins y José de San Martín.

