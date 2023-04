Paladini, el apoyo($) de Carolina Losada gobernadora

Solo uno de los asistentes a la cumbre de la oposición santafesino que se hizo en la ciudad de Vera el sábado 1° de abril llegó en avión privado. Y no era precisamente un dirigente político ni precandidato, sino el empresario Pablo Paladini, vicepresidente y CEO del gigante alimenticio homónimo, cuya presencia fue la sorpresa del encuentro. Se sabía que a fines de 2022 rechazó la posibilidad de ser candidato a gobernador que le hizo el ex presidente Macri, pero desde entonces no se había hablado más de él. Por eso la sorpresa. A pesar de declinar la oferta, Paladini no cerró la puerta. Mantiene el coqueteo con la política a partir del vínculo con el sector del PRO+, la línea amarilla que responde a la concejala rosarina Anita Martínez y al sector de la UCR de la senadora Carolina Losada y Julián Galdeano, su principal operador y armador político.

El nombre de Pablo Paladini sonó en la rosca santafesina a fines del año pasado, cuando se supo que había estado reunido con Mauricio Macri, después que el diputado nacional por Santa Fe y vice del PRO nacional Federico Angelini le había presentado al expresidente un plan para buscar outsiders que quieran representar al macrismo en las elecciones. En ese marco, al empresario alimenticio le ofrecieron la candidatura a gobernador. Declinó la oferta pero está decidido a involucrarse en política.

Tras algunos meses ausente, el empresario reapareció en el encuentro en la ciudad del norte santafesino donde confluyó la mayor parte del frente opositor santafesino.

Su presencia se materializó a partir de su cercanía con el PRO+, el espacio que tiene a Anita Martínez como principal referente y es la pata amarilla del armado del diputado provincial Julián Galdeano y Losada. “Igual, la relación de Paladini con el PRO de Angelini sigue siendo buena”, aclaran en su entorno.

El acercamiento al PRO+ surge por un vínculo “social-deportivo” que tiene el empresario con miembros de ese espacio. “Fuimos conversando con Pablo y le hicimos saber que queríamos que participe, tuvimos una serie de reuniones y nos hizo sus aportes”, cuentan en estricto off, ya que quieren “cuidar mucho a él y el vínculo" que se fue armando. “Lo vemos entusiasmado, es una persona de gran vocación social, muy solidaria con clubes, con gente que lo necesita, ayuda y lo hace en silencio”, valoran.

Descartan, en principio, una candidatura del empresario. “No va a jugar”, aseguran, porque “requiere una preparación personal y de equipos que aún no tiene”, aunque “algún día le gustaría”. Su rol, por ahora, será de una especie de asesor, en función de su experiencia como “una de las personalidades más destacadas de la producción y del empresariado de todo el país", según lo definen.

En el caso de persistir en su negativa, Paladini reafirmaría la tesitura que adoptó frente a Macri. ¿Los motivos? La intención de tener un equipo de su confianza para encarar el desafío, y no depender de los demás. “Si mañana tiene que salir a comprar dos empresas nuevas tiene equipo para comprarlas, montarlas, administrarlas y ponerlas en funcionamiento porque es lo suyo, pero para administrar la cosa pública hoy no lo tiene”, explica una fuente.

Más allá de candidaturas, de lo que nadie duda es de la intención de Paladini de involucrarse cada vez más en política. “Está preocupado, sus hijos viven acá, y no puede vivir tranquilo en la ciudad en la que emplea a más de dos mil personas”, cuentan los que lo conocen. “Es una persona que trabaja, muy activa, CEO de una industria que nació y se hizo grande en Villa Gobernador Gálvez, de origen familiar y que está por cumplir un siglo de vida, pero tiene que andar con un auto blindado y quiere cambiar eso”, añaden

Paladini está convencido que hay un déficit de liderazgo empresarial y político y que Santa Fe no tiene el peso y la influencia a nivel nacional que tienen otras provincias incluso de menor población o economía. En sus círculos empresariales sostiene que la forma de revertirlo es involucrándose en política.

Por otra parte, Paladini encaja a la perfección en la idea del PRO santafesino (y quizás también de alguna corriente de la UCR) de imaginar gestiones de gobierno "mixturadas", compuestas por una mitad de "políticos que ya conozcan la botonera y le impriman agilidad a la gestión", y otra mitad de cuadros provenientes del sector privado. En ese sentido, entienden que la incorporación de Paladini podría generar un “efecto contagio” para sumar empresarios que pongan el cuerpo, “como pasó con Macri en 2015, pero en la provincia”.

Con información de Letra P, sobre una nota de Lucio Di Giuseppe