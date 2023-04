Lograr el equilibrio fiscal e implementar un plan integral, los ejes de Vidal y Larreta en el Foro Llao Llao

Los referentes del Pro María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta coincidieron en Bariloche, invitados por los organizadores del Foro Llao Llao, donde expusieron sus plataformas económicas ante los principales hombres y mujeres vinculados a los negocios de la Argentina.

La coincidencia no sólo en el terruño patagónico sino también en el mismo hotel despertó especulaciones sobre una presunta reunión presencial para sellar una tregua en la crisis interna del PRO, aunque la misma no ocurrió. “Nos mensajeamos varias veces, pero no nos cruzamos”, dijo Vidal.

La diputada nacional subió al estrado y señaló que la solución a la crisis económica del país “pasa por un programa económico serio y consistente” que empiece por “lograr el equilibrio fiscal”.

Ante los 140 empresarios más relevantes del país consideró que el país no puede seguir financiando el déficit con deuda, con más impuestos y emisión, porque “eso nos llevó hasta el 100% de inflación” y debe achicar el gasto en forma urgente.

“Aunque no sea lo más relevante el primer recorte es el ajuste de la política”, afirmó, recordando que en su gestión como gobernadora de la provincia de Buenos Aires bajó un 40% los cargos en relación a su antecesor Daniel Scioli, y la planta quedó con 700 cargos. “Hoy hay más de 1.800, sin incluir docentes, médicos ni policías”, agregó.

También se pronunció contra las jubilaciones de privilegio del Presidente y la Vicepresidenta, y el gasto general en asesores de diputados, sindicalistas y hasta empresarios: “Nos están pidiendo ejemplaridad”.

“Los sectores particulares que recibieron los beneficios en estos 40 años de democracia son los primeros que tienen que hacer el esfuerzo, y recién luego viene un programa económico. La oportunidad que tiene la Argentina de salir adelante es enorme, con una macroeconomía ordenada y con reglas claras”, definió.

Un cambio profundo

En el cierre de la jornada, Rodríguez Larreta se paró frente a los hombres y mujeres de negocios más importantes de la Argentina y dijo que está “para liderar un cambio real y duradero, no para bravuconadas inconducentes”, sostuvo Rodríguez Larreta ante los principales hombres y mujeres vinculados a los negocios de la Argentina.

“Si hablamos con seriedad, todos sabemos que la inflación no se resuelve con un slogan ni la economía se estabiliza con una sola medida. Ustedes saben de esto. A los problemas complejos, los atacamos sólo con soluciones complejas” dijo.

Anticipó un plan de Gobierno “profundo, rápido, integral y ambicioso” y adelantó los tres pilares sobre los que se fundará su proyecto, que son “la estabilización, que es el gran desafío para volver a ganarnos la confianza de los argentinos y del mundo, la consolidación de reformas estructurales para mejorar la productividad y un plan de desarrollo concreto para los sectores estratégicos”.

Hizo hincapié además en la importancia de ordenar la economía “como condición básica para dejar de lado la incertidumbre y la inestabilidad” y anunció que “vamos a terminar con el déficit, la madre de todas las batallas, para ir hacia el equilibrio fiscal. Eso implica bajar el gasto público y revisar línea por línea el presupuesto de todos los organismos estatales. Es urgente hacerlo porque el ancla es fiscal”.

Planteó también que “vamos a reconstruir la independencia del Banco Central para ordenar la política monetaria y volver a tener una moneda confiable” y que “el cepo se va lo antes posible. Un sólo dólar, claridad para todos, transparencia y previsibilidad. Pero difícilmente sea el primer día”.

* Para www.infobae.com