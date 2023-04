Más práctico, imposible: Carlos Melconian explicó la dolarización como si fuesen unos fideos con tuco

En los últimos días, la propuesta de Javier Milei de dolarizar la economía tomó mucha fuerza en redes sociales. El argumento del economista para lanzar esta idea es el caso de Ecuador, donde la inflación se redujo drásticamente gracias a esta medida. Sin embargo, el expresidente del Banco Central en el Gobierno de Mauricio Macri, Carlos Melconian, lo rechazó y explicó su funcionamiento de un modo muy práctico: como unos fideos con tuco.

El dirigente macrista fue entrevistado en el Método Rebord y le consultaron acerca de si es viable que la moneda de curso sea el dólar y que pensaba de ello. «No hay que calentarse», inició el exfuncionario para dar a entender que no se mete en ese tipo de discusiones porque no las considera una buena alternativa para el país de cara al futuro.

«Si vos me invitas a comer fideos con tuco y yo llego y no tenés fideo ni tuco te digo ‘che me invitaste a no comer o a otra cosa’, si me esperas con papa y huevo me invitaste a comer tortilla, no fideos con Tuco», indicó. Si bien esta explicación parece un poco extraña, instantes después el economista clarificó a dónde quería llegar con su analogía.

Al respecto, reiteró que «Para hacerlo mejor te diría que tenés 3 cacerolas de tuco y no tenés fideos. Te digo ‘dame tuco’ que son los pasivos que hay en el Banco Central y hay 4 cacerolas y te digo dame fideos, que serían los dólares para dolarizar y no hay, no matchea el fideo con el tuco«, detalló el dirigente en una comparación que hizo reir al entrevistador.

Por último, se burló de los argumentos de Javier Milei que da cada vez que le preguntan de donde sacará el dinero: «Porque hay unos papeles en el activo del Banco central, pero son papeles por más que me digas, pensá que son fideos. Que las letras truchas se van a transformar en bonos. Que arman un fideicomiso y que vas a ir a la reserva federal. Dejate de joder, no se puede dolarizar«.

* Para www.elintransigente.com