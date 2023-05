Perotti le pide a Milei que presente candidatos en Santa Fe

Alarmado por las encuestas, y enfocado, exclusivamente en su candidatura a Diputado provincial, el gobernador Omar Perotti le ordenó a uno de sus principales colaboradores, rafaelino también, que comience negociaciones directas con Javier Milei, para que presente candidaturas locales, especialmente en las categorías de legisladores provinciales.

La decisión del líder «libertario» y tras los sucesivos fracasos en las recientes elecciones en Neuquén y Rio Negro, y con las mismas perspectivas en Misiones, Jujuy y La Rioja- donde lleva a un Menem como candidato- lo habrían convencido de desistir de las competencias sub-territoriales, y concentrar los esfuerzos en su propia campaña presidencial: «El dice que todo es plata perdida, que si no hay financiamiento externo ni recursos de los candidatos, los recursos tienen que estar dirigidos a su candidatura presidencial, y a nada más» apunta una irreprochable fuente «libertaria», con todo de desencanto.

El anuncio que se hizo ayer por redes sociales, a través de la cuenta oficial de «La Libertad Avanza», expresaba que “el objetivo son las elecciones presidenciales 2023” y que sus “esfuerzos y recursos en términos de fiscalización, comunicación, etc., estarán destinados a ese fin”. En coincidencia con lo que expresa la fuente. Sin embargo, unas horas después, el posteo fue eliminado y reemplazado por otro que echa más confusión todavía:

“Para evitar confusiones queremos aclarar que en los últimos días hemos recibido información de distintas agrupaciones, incluida una agrupación vinculada a la delincuente condenada de Milagro Sala, que estuvieron pidiendo dinero y votos utilizando el nombre de Milei y La Libertad Avanza”

El comunicado no cayó bien entre los militantes de Milei en la provincia, que todavía espran señales del «lider», para saber quienes son «los elegidos» para ocupar las cabeceras de las listas de diputados y concejales, en Santa Fe y Rosario, con su consecuente apoyo financiero para sostener las campañas.

Lejos de aclarar, todo se volvió más confuso. La fuente «libertaria» asegura que Milei está analizando una propuesta que le acercó el peronismo santafesino. Según esta versión, existió un «contacto directo desde Casa Gris», para alentar y «sostener» con ayuda económica, las candidaturas locales de Milei, para que le quite votos «por derecha» a la oposición.

Perotti, que ya ordenó su «interna» camino a las elecciones de Julio, bajando de sus pretensiones gubernamentales a su incondicional compañero, Roberto Mirabella, y cederle la candidatura de unidad al periodista y senador nacional, Marcelo Lewandoski, ahora procura organizar el escenario de candidatos a legisladores, garantizándose el armado de la lista de diputados del peronismo.

La unidad del Frente de Frente (Unidos para Cambiar Santa Fe) confirmó una interna muy competitiva en la categoría a gobernador con los radicales Maximiliano Pullaro, Carolina Losada y Clara Garcia del Partido Socialista, y con la integración del PRO en al menos dos de las tres formulas, y Perotti necesitará de colectoras «que resten» votos a la oposición, «por izquierda y por derecha», y agrega :»por esa razón cambiaron el comunicado ayer. porque enseguida lo llamaron desde Santa Fe, para pedirle que no apure su decisión de bajar las listas»

Un alto dirigente del peronismo dice no conocer esa versión, pero augura que las listas del Frente Amplio, que encabezará Carlos Del Frade y la de IyP de Rubén Giustiniani, «En principio, cumplen con esa función, porque le divide votos a las alas socialistas y radicales «progres» que integran la nueva coalición opositora y que jamás lo votarian a Omar. Yo no se si lo llamaron, pero queda claro que desde la derecha, no tienen a nadie que les reste votos»

Por eso, ante el anuncio de la «defección» libertaria en la provincia, Perotti le pidió a uno de sus principales colaboradores del gabinete que le propusiera a Milei «un acuerdo» para que sostenga sus listas a legisladores provinciales en Santa Fe, con la eventual candidatura de Amalia Granata.

Las encuestas ofrecen un panorama incierto sobre la lista de diputados, donde la mayoria de las agrupaciones no han definido candidaturas de cara a las PASO. En ese marco, el gobernador guarda expectativas ( y suculentos recursos) para hacer una campaña, que le otorgue la chance de ganar esacategoríaa, a pesar de la casi segura derrota en la gobernación.

El mismo dirigente del PJ no duda en afirmar: «En realidad ( la elección de diputados) es lo único que le importa. A Roberto ((porMirabella) le dijo que no tenía sentido su candidatura, porque significaría hacerlo cargo de una derrota segura, y «Lewan» tendrá muchos votos en Rosario, pero muchos menos que hace dos años. A Omar le queda ganar la legislativa y va por eso, así que conociéndolo no me sorprendería que le esté ofreciendo eso a Milei y si hace falta, al Partido Obrero».

El objetivo dependerá de muchos factores. Uno de ellos, será la división de la oferta y allí apunta la invitación a Milei, para que no baje sus candidaturas santafesinas.

Un ofrecimiento, que se sospecha, podríamos terminar financiando todos los santafesinos

