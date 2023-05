Sebastián Cáceres: "Vamos a acompañar a Pullaro, con lista propia"

Sebastián Cáceres, hijo de los históricos dirigentes radicales Luis "Changui" Cáceres y Alicia Tate, confirmó que presentará su precandidatura a diputado provincial dentro del Frente Unidos Para Cambiar Santa Fe.

En esa línea, destacó que apoyará la postulación de Maximiliano Pullaro hacia la gobernación. "Aunque no veo un candidato ideal, no tengo ninguna duda que el mejor candidato dentro de nuestro frente es él", manifestó en diálogo con Carlos Delicia y Hugo Isaak, en el programa Todo a Mediodía, por Cadena Oh!.

Asimismo, consideró que cree que Pullaro está "preparado para gobernar y representa a nuestro partido, no tengo miedo de decir que soy radical, por una cuestión de valores y mirada de la sociedad. Lo vamos a acompañar, con nuestra propia lista de diputados, que representa el ideal de lo que queremos para la provincia de Santa Fe".

"Propuesta alternativa"

Por otro lado, el integrante de la Convención de la UCR provincial valoró que "el radicalismo de manera orgánica decidió integrar el frente, y nosotros venimos sosteniendo una propuesta alternativa para Santa Fe desde hace varios años".

"La lista que vamos a presentar va a ser cien por ciento radical, y aspiramos a que nuestra mirada, sobre lo que entendemos que hay que hacer para la provincia, llegue a la Legislatura", añadió.

Finalmente, aseguró que "queremos construir la Santa Fe que puede ser, tenemos todo para tener un lugar mejor para vivir. Para eso necesitamos que lleguen líderes políticos con vocación para hacer las cosas bien y demostrar que con la política se pueden hacer cosas muy buenas".

"Es el momento para que las grandes mayorías no se lleven todo, y que las minorías tengan voz. Esperamos representar una voz desde el oficialismo, pero con capacidad de crítica", culminó.

FUENTE: SINMORDAZA.COM