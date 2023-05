A las 23:59 se cierran las listas y se esperan algunas sprpresas

El cierre de listas para las elecciones provinciales en Santa Fe será este viernes a las 24: las distintas fuerzas deberán presentar ante las autoridades partidarias las nóminas de candidaturas para gobernador y vice, diputados, senadores departamentales, intendentes, concejales, presidentes y comisiones comunales. Y en todos los campamentos políticos hay acuerdos cerrados, negociaciones en proceso -febriles y no tanto- o en el peor de los casos diálogo sin resultados, con desencuentros y conflictos.

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se realizarán el próximo 16 de julio -la campaña comenzará un mes antes- con boleta única, que permitirá ordenar la grilla definitiva de candidatos para todos los cargos con vistas a los comicios generales del 10 de septiembre. Este último día se sabrá quien será el sucesor del gobernador, Omar Perotti, del intendente Luis Castellano y los cinco concejales electos para Rafaela, entre otros cargos.

El análisis a nivel provincial es más complicado por la cantidad de nombres y listas que pugnarán por la gobernación, las 50 bancas de la Cámara de Diputados y las 19 del Senado. De todos modos, por primera vez en la última década no habrá un escenario de "tercios", es decir tres fuerzas políticas con posibilidades de triunfar. El Frente Progresista, Juntos por el Cambio y el Justicialismo configuraron reñidas elecciones en algunos casos. Esta vez, la disolución del primer frente y la adhesión del socialismo a los partidos de Juntos por el Cambio pero bajo la marca electoral "Unidos para Cambiar Santa Fe" dejó entonces un nuevo escenario con dos grandes espacios que pelearán por los premios principales. El segundo, claro está, es el peronismo con todas sus tribus.

En este contexto, dentro de "Unidos" ya es un hecho que Carolina Losada, Maximiliano Pullaro y Mónica Fein disputarán la candidatura a gobernador o gobernadora. Por el lado del PJ o su versión electoral, frente "Juntos Avancemos", todo está sujeto a negociación pero al día de ayer nadie se bajaba, es decir que en la carrera mantienen sus inscripciones Roberto Mirabella, Eduardo Toniolli, Leandro Busatto y Marcos Cleri. Marcelo Lewandowski, por su parte, desistió de pelear por la gobernación aunque nunca se había subido realmente a esa posibilidad.

En Rafaela, hay definiciones y hay intenciones. Veamos.

INTENDENTE

A menos de 24 horas para el vencimiento del plazo para presentar listas, al menos cuatro candidatos estarán en la categoría de intendente en la boleta única, con una interna asegurada dentro del frente "Unidos para Cambiar Santa Fe", que tiene entre otros integrantes al radicalismo, al socialismo, al PRO y al PDP.

Luis Castellano, el actual intendente que gobierna la ciudad desde el 10 de diciembre de 2011, confirmó el miércoles último a través de un video que nuevamente se postulará para buscar la tercera... reelección por el frente "Juntos Avancemos". "Hay una gran cantidad de proyectos que no quiero que la ciudad los pierda. Quiero que la ciudad los potencie. Y eso es lo que me lleva a decidir ir por cuatro años más por esta hermosa Rafaela que tenemos. Yo la amo", expresó el jefe del Gobierno de la ciudad en un video compartido en redes sociales el miércoles.

El concejal radical, Leonardo Viotti, intentará por segunda vez desplazar al peronismo del poder local, en el que se instaló en 1991 -de la mano de Omar Perotti en aquella oportunidad- para nunca más dejarlo. "Porque creo que es el momento, voy a asumir la responsabilidad y voy a ponerme al frente para ser precandidato a intendente de Rafaela", dijo el edil el martes en un video -el formato favorito para los anuncios de este tipo- para oficializar su lanzamiento dentro de "Unidos para Cambiar Santa Fe" con Losada como referente provincial.

Viotti tendrá una pulseada que animará la interna ya que el también concejal, Ceferino Mondino, del PRO, buscará ser intendente de Rafaela, algo curioso teniendo en cuenta que en su CV político figura haber sido presidente de la Comuna de Ramona. Su decisión tiene como marco el acuerdo que alcanzó con Pullaro para representar a ese espacio en esta ciudad.

El cuarto postulante es Raúl Lalo Bonino, quien fue concejal por el PRO durante ocho años e incluso ejerció la presidencia del cuerpo legislativo como representante de Juntos por el Cambio. Alejado de ese espacio y muy crítico con sus ex socios políticos, hoy se declara libertario. Sin demasiados detalles, anticipó también en entrevistas con distintos medios que estará en la carrera por la Intendencia con el sello del partido Unite, que integra el frente provincial "Viva la Libertad".

Menos probable, pero como la política es considerada el arte de lo posible y en ocasiones de lo imposible también, el nombre de Hugo Menossi está en el aire. Sobrecargado de trabajo como productor de seguros, la semana pasada pasó a saludar a su amigo y presidente del PRO a nivel nacional, Federico Angelini, quien llegó a Rafaela junto a Losada para presentarse como compañeros de fórmula. En ese momento, Menossi -también ex concejal del PRO rafaelino- descartó cualquier postulación debido a sus compromisos laborales.

Sin embargo, un video un poco en serio un poco en broma abrió una incógnita. "Hola @menossihugo!! Te cuento que a @jdarganaraz le gustaría que seas nuestro candidato a Intendente...(a mí también, ja). Me pidió que lo tire en las redes sociales para ver si a los rafaelinos les gusta la idea. Sabés que no tenemos un mango para encargar una encuesta como Dios manda (jaja) y si lo tuviéramos no lo gastaríamos en eso... pero vamos a tratar de viralizar esto (la forma más económica jaja) para ver que opina Rafaela. Me ayudás a convencer a Hugo??". El autor del mensaje fue Delvis Bodoira, ex funcionario de la gestión de Castellano en otros tiempos que desde hace años trabaja junto al diputado provincial, Juan Argañaraz.

Si por esas cosas de la vida Menossi acepta, hasta dicen que podría tener una interna con Bonino.

CONCEJO

Si la prelista de postulantes a la intendencia tiene hasta ahora cuatro inscriptos y uno condicional, por el lado de los aspirantes al Concejo hay dos listas cerradas y el resto está "en construcción".

Juan Senn, oficialista alineado con Castellano, tiene todo en orden dentro de Juntos Avancemos. La secretaria de Ambiente y Movilidad del Municipio, Paz Caruso, ocupa el segundo lugar y luego siguen Heri Passarino -histórico mano derecha del senador, Alcides Calvo-, Lorena Oliva -dirigente social de barrio Güemes- y Pocho Bossana, reconocido militante del PJ. Y por ahí también estará la actriz Silvit Yori.

Otra lista en el universo peronista local sería encabezada por Miguel Acosta. Y no hay definiciones de Unidad Ciudadana, el espacio alineado con Busatto. "Estamos esperando definiciones desde arriba", reconoció un dirigente del sector.

Por el lado "Unidos", el presidente del Concejo, Germán Bottero, aceptaría liderar la lista de Viotti, quizás con Carina Visintini, ex concejal del PRO, en el segundo lugar. Los jóvenes radicales tendrían otra lista, con Augusto Rolando en el primer lugar. La interna se completa con la nómina de los demoprogresistas Lisandro Mársico y Carla Boidi por un lado y de Alejandro Saione y Alejandra Barberis por el otro. En este caso, las listas de Bottero, Rolando y Mársico respaldarían a Viotti como candidato a intendente en tanto que Saione a Mondino.

Oscar Cachi Gasparotti sería un "libertario" con candidatura al Concejo confirmada. Faltan definiciones por el lado del Frente de Izquierda. Y la lista que acompañará a Bonino.

Con información de La Opinión