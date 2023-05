Perotti destrató a Mirabella, nada le interesó, solo su juego personal

El gobernador Omar Perotti se salió con la suya. Estiró hasta el extremo el cierre de listas del peronismo, llevó a la raya a sus rivales internos y se alzó con lo que más le interesaba: confeccionar a su antojo la lista de aspirantes a la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia con él a la cabeza y todo un elenco de leales abajo. En el medio, jugó con la desesperación del senador Marcelo Lewandowski y entregó la fórmula de gobernador y vice a otro sector; no hay perottismo en el binomio. Ahora, emergen varias preguntas, dos de ellas, centrales: ¿Hasta dónde se compenetrará el mandatario con la campaña del PJ? ¿Solo se concentrará en su interés, en su sobrevida en la política provincial?

Desde hace un par de meses, el entorno de Perotti filtraba que, en el cierre de listas de 2019, cuando el líder de Hacemos resultó precandidato a gobernador, el rafaelino tuvo el gesto de entregar la lista legislativa, de no colocar ningún nombre en esa nómina del PJ. Eran tiempos del “yo tengo un candidato, ¿qué tenés vos?” del diputado Roberto Mirabella, mano derecha y, en ese momento, operador de Perotti.

Ese recuerdo, esa anécdota, para el gobernador era suficiente. Ahora me toca a mí. Al igual que moví en 2019, entréguenme la lista legislativa. La principal y casi única obsesión de Perotti por estos días fue esa: compartir lo menos posible la nómina para la Cámara baja provincial.

En el fondo, el perottismo tiene la sensación de que la elección a gobernador está perdida en Santa Fe; de que el PJ no está en condiciones de ganar ahora que venció el escenario de tercios. Con dos candidaturas en septiembre, en las generales, el peronismo no tiene chances. Se lo dijo a Letra P hace unos días un ministro de primera línea.

En ese marco, Perotti tenía dos opciones: bancar el proyecto Lewandowski o morir con las botas puestas, con su socio Mirabella. Su plan A siempre fue el diputado, pero su mano derecha nunca levantó en las encuestas, Mirabella recorrió la provincia, escribió un libro y pautó fuerte en redes sociales, pero no logró crecer. Así y todo, estuvo a punto de competir.

Con un pedido firme y sostenido del ministro de Economía, Sergio Massa, el único actor nacional de fuste inmiscuido en el cierre del acuerdo; con una suerte de operativo clamor de presidentes comunales, alfiles del territorio, que no querían militar a Mirabella, Perotti se inclinó por Lewandowski. ¿Cuándo? A las 22.33 de este viernes, sobre la hora. Hasta ese momento, hizo parir al senador.

A Mirabella lo destrató otra vez, como hace dos años, y entregó no solo el uno sino también la dos. Perotti se aseguró que la fórmula no tuviera olor a perottismo. Entonces, caben varias preguntas:

¿Qué tanto acompañará al binomio bielsista Lewandowski – Silvina Frana?

Si el peronismo entrega la gobernación, ¿se hará padre de la derrota?

¿Se correrá y festejará una eventual victoria de la lista legislativa?

¿Cuánto aparato real y concreto concederá?

No hay mucha duda en el análisis: para Perotti, hoy es más importante ganar en Diputados que vencer a gobernador. Con Lewandowski, no obstante, el peronismo es más competitivo en cancha. Eso es innegable. A la vez, el senador moviliza dirigencia y contagia a las bases, a la militancia, y también le permite al oficialismo hacer pie en Rosario, donde la valoración de la gestión Perotti y de la figura del gobernador son muy malas.

Ahora bien, para Perotti fue más sencillo entregar el binomio que lugares en la lista legislativa. Apenas terminada la reunión que mantuvo con el senador en la Casa Gris, se filtró que el gobernador le concedía a Lewandowski dos puestos en la nómina, puestos 3 y 14, pero, en rigor, le entregó uno solo, el primero de esos, que fue para el senador Miguel Rabbia, persona de confianza del periodista. El otro recaló en Eliana Gramigna, directora de Trenes Argentinos, massista y no lewandowskista.

Era y es tan importante para Perotti armar a su antojo la lista que solo entregó dos lugares en los primeros 28. Uno a Lewandowski y uno a Massa. ¿Otra prueba de ello? A la vicegobernadora Alejandra Rodenas la dejó afuera y le sugirió que armara una colectora. Para el entrelíneas, queda que Rodenas no es de fiar para Perotti. Por eso, la presidenta del Senado terminó el viernes como precandidata de La Cámpora,. Como hace dos años, enfrentará otra vez al gobernador.

Perotti se imagina terminar 2023 como presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, jefe opositor de un o una gobernadora no peronistas y con cuatro años por delante para seguir en el caldero de la política santafesina, trabajando por el estilo del peronismo que pregona. Tiene que ganar la elección, es verdad, pero empujó su plan A desde el vamos y logró imponerlo. Puede reconocerse vencedor en este frenético cierre de listas.

