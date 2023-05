La historia detrás del abrazo del abuelo y su nieto del Rojo: de la angustia del nene a la premonición final

Independiente le ganó 2-1 a Tigre sobre el final del partido este sábado por la fecha 16 de la Liga Profesional. Y, una escena se multiplicó por todas las redes sociales y reflejó el momento en el que vive el Rojo. En pleno festejo, las cámaras se quedaron con un abrazo interminable entre un abuelo y su nieto que se hizo viral rápidamente. El señor, Quique Berenstam terminó totalmente emocionado y entre lágrimas. El niño, su nieto Mateo, se colgó de su abuelo en una escena que le quedará grabada para siempre.

Quique Berenstam y su pasión por Independiente

Quique, jubilado de 74 años, va con su hijo y su nieto Mateo a la cancha a ver a Independiente. “Este año en platea y aprovechamos para irnos con nuestro nieto y nos tocó un año muy duro. En el cual tuvimos más partidos perdidos que ganados, sin contar los que nos han escapado y lo que los árbitros inclinaron la cancha”, contó. Y, luego agregó: “En principio íbamos a la cancha, mi señora, mi hijo chiquito y yo en la popular frente a la hinchada. Otras épocas de mayor tranquilidad”.

Quique vive en Avellaneda hace 47 años, pero no nació ahí, es oriundo de Villa Urquiza, Capital Federal, pero siente que hubiera nacido en el sur. “Es como si hubiera vivido toda mi vida en Avellaneda. Y, mi hijo es de Avellaneda. Mis nietos va al colegio de Independiente. Mi nieto son la cuarta generación de hinchas de Independiente”, confesó.

La historia detrás del abrazo entre el abuelo y el nieto de Independiente: “Le dije que íbamos a ganar”

Quique fue con su nieto muchas veces a la cancha de Independiente, vieron muchos empates y derrotas en el último minuto. “Nos quitaban el triunfo inclinando la cancha y se sentía muy angustiado por tantas perdidas. Yo le había dicho que ayer que íbamos a ganar. Cuando se hizo el sorteo de la ubicación en la cancha. Tigre fue sobre la tribuna popular, donde siempre definimos todos los partidos. ´Yo le dije quédate tranquilo que este partido lo ganamos´, reveló.

“Mi nieto me decía que sentía mucha tristeza y angustia de que no podía disfrutar de un triunfo y le reafirmo que vamos a ganar. Y se dio el alargue y ´le digo vas a ver que en el alargue ganamos, en el minuto cinco de alargue, vamos a meter el gol del triunfo´. Me mira como diciendo si soy adivino. Se dio justo y el gol. Usted es un brujo, me dijo la señora. La verdad que me hizo reír”, bromeó Quique.

Quique y su pasión por Independiente: “Difícil de explicar”

“Los sentimientos son difíciles de expresar en palabras”, comienza Quique. “Aparte una persona que nunca le gustó figurar en nada que aparezca en todos lados junto a la familia, me llegó, me conmocionó, nos convulsionamos todos. Jamás pensé que una persona pudiera llegar a captar, una foto, un sentimiento. Una emoción muy grande. Jamás pensé ser popular, no lo soy y tampoco quiero serlo”.

Quique y la foto que publicó Independiente

“La alegría fundamental fue una foto que vi hoy en la cual vi a dos jugadores de Independiente y abajo a mi nieto y yo. Eso sintetizó el volver a sentir que Independiente es una familia. Nos sentimos en familia. Somos todos conocidos, somos todos uno. Casi todos los días, cuando salgo a la calle me cruzo con Acevedo (exjugador del Rojo), es un saludo deseándonos un triunfo. Mi sangre es roja”, concluyó.

Fuente: TN