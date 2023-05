Para el Círculo Rojo las medidas de Massa son de "corto plazo" para resistir una devaluación

A tres días de anunciadas las medidas del Ministerio de Economía con el objetivo de apaciguar la inflación, solo cuatro fueron oficializadas y la mayoría aún se está definiendo su "operatividad". En el Círculo Rojo, las iniciativas destinadas a importaciones generaron expectativa, pero también reconocen que tienen un efecto cortoplacista y el pedido de una devaluación está latente en algunos sectores. El titular de la cartera, Sergio Massa, todavía las resiste. como parte de un acuerdo político del Frente de Todos.

"Los anuncios apuntan ahora a desinflar el dólar pero también a mejorar la oferta y así la inflación. Con más importaciones vemos una mayor productividad. El problema grave lo tienen las Pymes exportadoras, nosotros pedimos un dólar Pyme que todavía no se dio y que es importante para sostener la actividad", analizó en diálogo el titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, y afirmó que ese tipo de cambio diferencial debería ser "al menos" de $350.



El representante de las pequeñas y medianas empresas se refirió así a la "aceleración" de importaciones de bienes de capital a 360 días por medio del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y también a la posibilidad de importar con yuanes, que el Gobierno asegura va a incentivar. Sin embargo, el acceso al financiamiento sigue trabado y en ese sentido, Rosato reconoció que las mejoras "se van a ir dando de poco".

El problema de la escasez de dólares tiene un horizonte en la próxima gestión. "La solución va a ser la exportación de energía. Es un mercado de u$S25.000 millones de dólares. Los adelantos del Fondo Monetario Internacional (FMI) van a ayudar a llegar", indicó sobre la promesa de ventas de energía al exterior en 2024.



Otro empresario vinculado al sector energético, que prefirió no revelar su identidad, coincidió con el diagnóstico. "El objetivo es ganar tiempo", lanzó en conversación con este medio. Si bien apuntó a qué se esperaba una mínima aceleración de la devaluación, admitió que "ese escenario crearía más pobreza". El efecto contra la inflación tiene una recepción positiva entre los consultados, aunque la cuestión de la brecha cambiaria molesta.



"Idealmente hay que llegar a un sólo dólar en algún momento. Soluciones mágicas no hay, pero hay que tender a ese consenso", indicaron fuentes empresariales ligadas a la industria automotriz. Varias fuentes consultadas por este medio, no obstante, prefirieron no dar declaraciones, al afirmar que todavía "no se entiende bien cómo se van a ejecutar", en referencia al paquete de medidas. Una vez más, desde las firmas ven complicado la cuestión estructural de la falta de reservas internacionales. Pese a que en ocho ruedas el Banco Central logró captar más de u$s220 millones en la rueda diaria, el rojo del mes continúa en negativo, en u$s51 millones.

La perspectiva de una gestión exitosa del respaldo del banco del BRICS en China y consecuente acuerdo con Brasil sumado a un FMI que puede adelantar fondos para las reservas es, por ahora, lo único que Massa ofrece para surfear la incertidumbre que le repiten en el mundo empresarial de cara, primero, al cierre de listas para las elecciones primarias del próximo 24 de junio. Según indicaron desde el entorno del tigrense, las negociaciones continúan y habrá novedades en los primeros días del próximo mes.

Hasta ahora, se puso en marcha la suba de tasas de interés al 97%; la duplicación del tope de reintegro para compras con tarjeta de débito para los sectores vulnerables; la baja de la tasa del Ahora 12 y el plan de alivio fiscal para Pymes y monotributistas. El resto de la lista de 11 medidas serán oficializadas con el correr de los días.

Con informacion de Letra P, sobre una nota de Eugenia Muzio.