Nuevo ataque "machirulo" del peronismo a Carolina Losada

La senadora nacional por la provincia de Santa Fe y precandidata a gobernadora, Carolina Losada, apuntó contra las condiciones en las que trabajan los gendarmes en Rosario, afirmando que “viajan a dedo”, por lo que el ministro de Seguridad de Nación la tildó de “caricatura módica”. Ante ese tweet de Aníbal Fernández, Losada consultó irónicamente: “¿No se cansa de hacer papelones?”.

Mientras Losada se refería el lunes por la noche al aire del canal A24 a los recursos con los que cuentan los trabajadores federales enviados a Rosario para trabajar en la crisis del narcotráfico que explotó mediáticamente este año, el ministro capturó la imagen del televisor y twitteó: “Señora… Es conocida su carencia de formación y la facilidad para mentir, pero pretender agraviar a una fuerza federal para sacar una eventual ventaja la convierte en una caricatura módica. FALSO”.

En respuesta, el martes por la mañana, la periodista y política rosarina respondió: “¿No se cansa de hacer papelones? El problema es que sus desaciertos los pagamos con nuestras vidas. Defiendo a las fuerzas. Las agravia SU gobierno que no las dirige estratégicamente contra la narcocriminalidad, que no las equipa y que no le da logística”.

Además, Losada publicó este cruce en su cuenta de Instagram junto al siguiente mensaje: “Aníbal Fernández, todo el kirchnerismo y sus socios nos trajeron hasta acá. Mientras ellos papelonean y tuitean, a los santafesinos nos hacen daño. Vamos a cambiar y pelear de frente contra el narcotráfico. Algo que los políticos santafesinos no hicieron”.

El historial de los conflictos entre Losada y Aníbal Fernández

La senadora Carolina Losada viene cuestionando la gestión del ministerio de Seguridad en Rosario como parte de su campaña para llegar a la gobernación provincial. El año pasado, durante una exposición de Fernández en el Senado, en la comisión de de Seguridad interior y Narcotráfico, la legisladora enumeró supuestas cifras de homicidios en Rosario, comparándola con la Ciudad de México, acusando de “incompetencia y desidia” a las gestiones provincial y nacional.

Dos meses después, Losada afirmó en la mesa de Mirtha Legrand que "en una esquina de Rosario estaban vendiendo bebés por 60 mil pesos", sin mayor justificación. Ante esa denuncia, el ministro de Seguridad le consultó por Twitter: “¿Hizo la denuncia formal ante la justicia federal de Rosario? Debería saber que es su obligación como funcionaria pública, frente a un delito gravísimo que afecta el derecho a la identidad y contrario a la dignidad humana”.

Con información de Perfil