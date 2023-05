Perotti vive una realidad paralela

Omar Perotti anotó un sello más en su pasaporte como gobernador de Santa Fe. Una vez más, desplegó el mapa santafesino y el manual de la zona núcleo para vender producción, alimentos y biotecnología, y enfiló al norte de África, un mercado de potencial demanda que por ahora tiene las persianas bajas. Todo un ambiente próspero en el que sólo puede haber oportunidades, lejos del caldo que se cocina en el país, en especial en Santa Fe entre la sequía y la violencia que no deja de hacer de las suyas.

Después de viajar un par de veces a los países árabes para abrochar fondos petroleros, a Nueva York a cargarse de reuniones con empresarios y funcionarios en busca de promoción, y hasta a Vietnam y Singapur como nuevos demandantes de alimentos, esta vez apuntó a Argelia, Marruecos y Egipto, un sector en el que la provincia no hace pie en lo productivo.

Por eso el impulso no es exclusivamente de Santa Fe sino de la Región Centro, esa zona productiva y de alta carga política-económica para el país junto con Entre Ríos, que estuvo representado por Gustavo Bordet y, Córdoba, que acompañó con funcionarios y no con Juan Schiaretti, ensimismado en su presunto proyecto presidencial.



Argelia está buscando ser una economía más abierta, donde los privados tengan un rol importante. Hasta ahora las compras de insumos alimenticios, por ejemplo, las realiza el Estado. Egipto y Marruecos han ganado tierras al desierto y necesitan know how y maquinaria de cultivos, biotecnología. Santa Fe levanta la mano.

“Tenemos mucha confianza en facilitar un acceso mayor a este mercado, habilitarlo con la provisión de alimentos; nutrirnos, también, de fertilizantes y abonos que es uno de los conceptos incorporados e importados por la Argentina”, dijo Perotti en la gira que duró nueve días. “Les fue muy bien especialmente a la biotecnología, la maquinaria, y a lo relacionado con alimento, como carne y lácteos”, agregaron desde la comitiva cuando subían al avión de vuelta.

Quiénes subieron al avión

Para el sector cárnico viajó la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (Cafrisa) que ya dijo presente en la misión comercial a Vietnam y Singapur para venderle carne y más carne a una sociedad que despertó y demanda comer proteína. Por la actividad láctea se subió al avión la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas de Santa Fe (Apymil) y la Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipamientos, Insumos y Servicios para la Cadena Láctea (Cafypel). También participó la Cámara de Comercio Exterior Cacex que integra el Centro Comercial e Industrial de Rafaela, pagos del gobernador.

La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), recientemente renovada en su directorio, le sacó jugo a las recorridas por Egipto donde los recibieron miembros de la Federación de Industrias de aquel país, entidad que nuclea a más de 104.000 empresas. También participaron del Foro Económico y de Negocios, organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Argelia. Según supo Letra P, el nivel de contactos, sobre todo en Egipto, fue “de altísimo nivel”. Se verá en los próximos meses si se refleja en incremento del comercio o sólo queda en un intercambio de tarjetas.

Siguiendo con los fierros, hubo asientos para la Asociación Santafesina de Industriales de la Máquinas Agrícolas y Sectores Afines (Asima), un sector que tuvo un 2022 extraordinario, pero que la sequía les está dando un golpazo, como contó este medio.

Además fue la primera vez que integra un viaje la mesa de biotecnología, un sector al que Perotti abrazó como forma de mostrar un perfil innovador con vínculos con empresas Agtech. Según explicaron, las conversaciones giraron en torno “al desarrollo de semillas resistentes a la sequía” como los de la gigante Bioceres. Justamente su gerente de semillas a nivel global, Martín Mariani, señaló: “Logramos encuentros que nos abren oportunidades para poder traer conocimiento científico de Argentina a Egipto”. Perotti le dio una llave a la firma que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

En Egipto visitaron el Canal de Suez y su zona franca. En Marruecos, el Tánger Med, un complejo portuario moderno con gran calado de entrada a África sobre Gibraltar. También en aquel país Perotti recorrió junto al ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, y las secretarias de Gestión Federal, Candelaria González del Pino, y de Cooperación Internacional, Julieta de San Félix, las instalaciones de la planta de fertilizantes más grande del mundo del grupo OCP.

Desde la multinacional demostraron intenciones de visitar la provincia de Santa Fe “para propiciar una cooperación”, aunque no aclararon si será solo visita de cortesía o con intenciones de inversión. “El objetivo es facilitar el acceso a los mismos en un mundo con alta demanda”, agregaron. La mayor parte de los fertilizantes usados en el país y específicamente en la zona núcleo, es importado.

Fue una misión que antecede a la visita de la secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Nación, Cecilia Todesca, donde Santa Fe ya se acomodó en el radar de antemano. A la vuelta viajó para el acto del 25 de mayo a la ciudad de Santa Fe, donde ya se empapó de lo electoral: primera foto con Marcelo Lewandowski y Silvina Frana, la fórmula para sucederlo. Durante el viaje Perotti se movió como embajador de la provincia y de los negocios y empresas, el lugar que le sentó cómodo en su gestión.

Con información de Letra P, sobre una nota de Facundo Borrego