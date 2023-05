Maslatón apuntó fuerte contra Santi Maratea: "Lo vi alcahuete con la política"

El abogado Carlos Maslatón retomó la polémica con el influencer Santi Maratea y dijo: “Yo tuve una agarrada con él hace un par de meses porque lo vi medio alcahuete con la política: ‘Yo soy bueno, los políticos son malos’. A mí no me gusta ese discurso”.

En su rol como panelista de Duro de domar en C5N, Maslatón opinó sobre el tema que trataban al aire: la presencia del influencer en LAM y el debate sobre las colectas. “Dos meses se cobró ya, igual va a cuenta de la liquidación final. Pero la colecta no está llegando a los objetivos, quedó muerta”, analizó el abogado.

Además, recordó cuando discutió con Maratea por el patrimonio de 400 millones de pesos que declaró Máximo Kirchner hace dos años, e insistió: “Lo vi como un denunciador sin fundamentos y, además, tomó un tercio de lo que juntó ahora y no lo evaluó en términos reales, en términos de dólares. Hoy un millón no es nada, perdónenme. No se enojen conmigo, pero un millón de pesos es poca plata, porque quedó licuada por la inflación. Un billete de mil son dos dólares”, expuso Maslatón.

De esta forma, llegó a la misma conclusión que hace unos meses: “Él quiso hacer demagogia con los números, eso es lo que yo le dije”, recordó el abogado, quien opina que Maratea “tiene un mensaje social para asustar a la gente”.

En comunicación con Perfil, hace poco más de tres meses, Maslatón declaró que “las cosas que dice sobre política, sobre gastos, sobre ganancias, todo eso está todo mal, porque él no tiene sentido de las dimensiones numéricas de las cosas".

La discusión entre Maslatón y Maratea que tuvo a Máximo Kirchner como excusa

A finales de febrero, Maslatón cuestionó a Maratea por criticar el patrimonio declarado por el hijo de la vicepresidenta, de 400 millones de pesos. “No sabe de números, no sabe sacar las cuentas, no tiene sentido de la dimensión de las cosas y que 400 palos es poco”, había afirmado el liberal.

“No nos tomes por pelotudos, Maslatón querido, que 400 millones es poco si trabajaste toda tu vida. Para alguien que nunca trabajó, tener 400 millones es un montón. Señores adultos que todavía viven de su madre, conozco bastantes, todos miserables”, fue la respuesta de Maratea.

La respuesta fue tajante: “Maratea, vos aprendé a hacer las cuentas, es 1 palo verde”, twitteó Maslatón. Allí el tono de la conversación comenzó a subir: “¿Y te parece poco? Dámelos a mí, podría ayudar a bastantes niños a pagar sus tratamientos médicos. Ahora entiendo igual por qué tus amigos roban sin culpa, un palo verde les parece poco y no tienen cultura del trabajo, así cualquiera”, retrucó Maratea, actualmente criticado por quedarse con un porcentaje de lo que recauda en sus colectas.

“Maratea, tu creencia de que los pobres son pobres porque los ricos les quitaron la plata es un disparate comunista. La riqueza global se expande y se contrae y la ganancia de uno no es la pérdida de otro. Dejá de lado el marxismo porque vas a patinar fuerte con las colectas”, respondió el referente liberal.

“Ah, mira qué interesante, che y ¿en todos los libros de economía que leíste ninguno te enseñó que robar está mal? Después explicame lo que quieras, hablemos de comunismo y capitalismo, pero no uses tus estudios para justificar a tus amigos que roban, no caigas tan bajo Carlitos”, contestó Maratea.

Maslatón redobló la apuesta: “Eso de robar lo metiste vos, lo mismo que tus imputaciones de kirchnerismo a mi persona. Pero así funcionás, una demagogia sobre otra, te creés el redentor de la humanidad con plata ajena, pero la opinión pública te va cazando. Armá tus colectas, pero no la vayas de bueno”.

Por ende, el influencer respondió: “El que empezó nombrándome para defender a Máximo Kirchner fuiste vos, ahora no te hagas la víctima reina y si vas a terminar llorando mejor ni abras la boca”.

Sin esperar respuesta, Maratea volvió a arrobar a Maslatón e insistió: “Por otro lado, Maslatón, ya se que sabes de crypto, del dólar y de números grandes, ¿pero sabes cuanto sale un sachet de leche? ¿Un paquete de arroz? No te hagas el que tenés dimensión de todo, solo porque sos millonario y sabes invertir, baja el tonito rey”.

“Sí, loko, hay que bajar la demagogia. Tu discurso social sirve para generar pánico y aterrorizar la gente. Tu mensaje con números nominales y no reales de las cosas es un fraude propagandístico. Querés asustar con ‘millones’ y un millón ya es una miseria. Indexá el cerebro”, respondió el abogado.

“Los únicos que se asustan son tus amigos que roban plata que debería ir al pueblo, pero a mucha otra gente lo que hago les da esperanza. Y, por otro lado, Karlitos, acá el problema no es cuánta plata tiene tu amigo, el problema es que no puede explicar cómo la consiguió”, twitteó Maratea.

Por último, el influencer, quien no recibió más respuestas, volvió a interpelar a Maslatón y dijo: “Y si querés Carlos Maslatón podemos hacer una comparación entre mi trabajo y el de tus amigos a ver cuál es más transparente y honesto. No me quieras correr que te saco a pasear a vos y a los que defendés. Repito, baja el tonito rey”.

