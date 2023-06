Juan Grabois pidió «no atribuirle responsabilidades» a Cristina Kirchner por el actual Gobierno

Juan Grabois se lanzó como precandidato a presidente aunque una candidatura de Wado de Pedro cambiaría su postura. El dirigente social anunció que competirá en las internas dentro del Frente de Todos. Sin embargo, si se postula el ministro del Interior admitió que revería su decisión. Además negó que el actual Gobierno nacional sea de tintes kirchneristas.

El líder del Frente Patria Grande analizó qué podría pasar en la coalición que conforma en caso de que Wado de Pedro se presente como aspirante a presidente: «El 26 de mayo del año pasado recorrimos el país para hacer asambleas de la periferia al centro y tener un plan de desarrollo integral. Incluye los sectores productivos que incluye los sectores sociales», comentó en A24.

Por otro lado negó que la vicepresidenta decida quién debe ser el que represente a su sector, sino que pretende a un dirigente con ganas de conducir: «La escucho diciendo «agarren el bastón de mariscal, no vengan a pedirme permiso«. No sé cuánto es así o cuánto hay de sobreinterpretación que Cristina va a definir quiénes son los candidatos», opinó.

«Yo no soy kirchnerista, la quiero a Cristina. Claramente esto no fue kirchnerismo, el que dice que sí está mintiendo. Alberto Fernández no se define kirchnerista. En la Argentina vivimos en un país muy presidencialista. Se tomaron medidas muy diferentes a las que hubiera tomado Cristina», añadió el dirigente y líder del MTE.

Sobre el final arremetió contra la actual administración que conduce Alberto Fernández: «Esto fue una socialdemocracia fallida, una coalición que no funcionó, funcionarios que no funcionan por todos lados, un Presidente que empezó bien con la pandemia y después se empezó a descolocar. No hay que atribuirle la responsabilidad a Cristina», sentenció.

