Femicidio en Chaco: la declaración completa de Cesar Sena sobre su relación con Cecilia

La Cámara de Apelación definirá el futuro de Sena, Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso mañana las 11.30 horas. Semanas atrás, la Justicia falló en contra de sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, que continúan en prisión.



La primera vez que habló César Sena ante la Justicia fue el 8 de junio, lo hizo como testigo ante la Fiscalía N°4. En momento intentaba desligarse de la desaparición y alejar a sus padres de la escena, según detalla DiarioChaco.

“Yo a Cecilia la conocí a mediados de junio de 2021 por intermedio de Tinder. Nos comenzamos a ver hasta el 24 de diciembre, donde establecimos relación de noviazgo. El 16 de agosto de 2022 Cecilia me pidió contraer matrimonio, el cual acepté”, declaró como testigo bajo juramento de decir verdad.

Contó que su familia no fue al casamiento y que “fue solo un secreto entre Cecilia y yo”. Hizo mención a que temían “un posible rechazo por parte de la familia de Cecilia”. Por esta razón cuando lo presentó, esta dijo que tenía 27 años y era arquitecto.

Luego de la ceremonia, César contó que fueron juntos a la casa de su madre Acuña, para contarle la decisión que habían tomado. “Luego de una breve conversación, llegaron a un acuerdo de palabra para un divorcio, el cual consistía en una suma económica, un inmueble en el barrio Emerenciano y una suma de dinero para concretar un comercio (Gato Negro) entre Cecilia y yo, siendo Cecilia la encargada”, agregó.

“Posterior a este acuerdo, Cecilia fue contratada por el Ministerio de Educación, siendo designada como empleada administrativa en las instalaciones del Centro de Salud del barrio Emerenciano. Cumplió la jornada laboral solo una semana y luego no concurrió más por su propia voluntad. Pero continuaba cobrando su sueldo mensual”, sostuvo.

Sobre el el cierre de Gato Negro dijo: “Venía bien, pero luego por decisión de Cecilia se cerró”. Agregó que ella sufría una “condición psiquiátrica como ser ansiedad clínica y alucinaciones, encontrándose en tratamiento mediante la medicación de clonazepam”. Pero que “nunca actuó de manera agresiva hacia él ni a terceros”.

“En este último tiempo, como vivíamos juntos, yo a veces me olvidaba de hacer unas cosas del hogar, por lo que Cecilia se enojaba y me hacía dormir afuera de la casa. En las primeras veces, dormía afuera del domicilio en una camioneta Toyota Hilux año 2004, perteneciente al movimiento. Yo la venía usando debido a que tenía un problema de motor. Accedí a arreglarla, por tanto, la usaba. Esa camioneta pertenece a mi madre”, detalló.

“Jamás le revisé el teléfono celular a Cecilia, pero este último mes la notaba rara y no quería que le tocara el teléfono, encerrándose en el baño del domicilio. Por una sospecha mía supe que Cecilia consumía marihuana, y que en anterior ocasión también vendía con un masculino que vivía en el barrio España”, declaró.

“Cecilia hace dos semanas había planeado irse de la provincia, inventando que yo le diga a la familia de Cecilia que mi madre había conseguido un pase a planta de un puesto de trabajo en la ciudad de Ushuaia, por un sueldo de $ 350 mil aproximadamente, y una casa en el barrio Akar de esa ciudad”, sostuvo.

En relación a la última vez que vio a Cecilia, el joven señaló que fue en la casa de su familia y que su pareja le “manifestó que en la noche íbamos a viajar, desconociendo a dónde. Yo llegué a la conclusión que era Ushuaia, como lo habíamos hablado antes”. Todo esto fue el 1 de junio, además contó que estuvo con su madre, pero no mencionó el viaje ni el pedido de dinero que supuestamente hizo la mujer, para luego volver a su casa.



“Permanecí junto a Cecilia. Se encontraba nerviosa, hasta llegar a horas 2 aproximadamente de la fecha 02/06/2023. Cecilia me manifestó que tenía que salir ya hacia la casa de mi madre a dejar mi camioneta, y que un amigo de ella nos pasaba a buscar. En ese momento, Cecilia preparó la valija color negro, con ruedas, que le había prestado su abuela”, relató y detalló de manera muy precisa todo lo que la joven había guardado en su bolso.



De la misma manera contó de manera detallada el recorrido que hicieron en la camioneta hasta la casa de los Sena para pedirle dinero a Acuña. Al llegar fueron atendidos por Fabiana y Diana González, quienes coincidieron con César de que no debía pedirle nada a su madre, y agregó: “Cecilia se enojó, manifestándome que era una falta de respeto. Si vos no me das plata es una violencia económica que no dependa de vos, por lo que yo le manifesté que yo me iba a quedar ahí, que se meta en el culo el viaje. Cecilia se enojó y se retiró de mi domicilio“.

“A las 11 egresé de mi domicilio a bordo de la camioneta. Mantuve una conversación con mi madre, que me aconsejó que regresara al domicilio, proponiéndome que vaya a entrenar y aliste mis prendas de vestir, por lo que regresé. A horas 12:30 aproximadamente, llegó mi madre y me invitó a que concurra a la localidad de Colonia Elisa, a un operativo de salud, con la intención de despabilarme de la pelea que tuve con Cecilia”.

Aseguró que no tuvo más contacto con Cecilia y que volvió a la casa de su madre “con la esperanza de que ella me llamara o regresara a mi casa para hablar y arreglarnos. No concurrí al domicilio de Cecilia para evitar problemas, y por pensar que Cecilia iba a estar enojada todavía”.

“La última vez que la vi, fue saliendo de mi casa en la fecha 2 de junio, a horas 10:30 aproximadamente. Cecilia se llevaba sus bolsos, mi billetera y mi teléfono celular”.

Ante la pregunta de la Fiscalía si tenía alguna sospecha sobre alguna persona, cercan a Cecilia con la que la joven podría haberse ido o que le pudiera haber hecho algo, y el joven dijo: “Cecilia tenía como expareja, que actualmente era su mejor amigo, a R.A, y otro de nombre Juan. Tenía algunos conocidos como un tal Peluche, Gastón y Agustín”.

Fuente: Cronica