Las botas y botines que importan en el otoño-invierno de 2023/2024

Llega el momento de volver a las botas y estas son todas las tendencias que no pararás de ver la próxima temporada

Las tendencias de botas vienen siendo un terreno convulso, no exento de fenómenos virales capaces de desatar polémicas en torno a los criterios de la industria. Todavía no hemos superado las pantabotas, que este otoño todavía hacen alguna aparición en colecciones como las de Victoria Beckham, o el delirio que vivió la moda con las Big Red Boots de MSCH. Aún perduran tendencias como las botas denim, las de estampado animal o las cowboy, cuando aterriza entre nosotros –y con una inexplorada popularidad– la fiebre por las botas tabi. Pero más allá de todo esto, hay algunas tendencias llamadas a ser protagonistas del otoño/invierno de 2023-2024, y alguna que otra duda razonable que podría contener la semilla de un hit.

Después de numerosos y largos inviernos desterradas del vestidor más trendy, las botas por encima de la rodilla protagonizan una entrada triunfal e imposible de ignorar en el panorama de las tendencias. Largamente evitadas por las insiders, ahora llegan desde tantos flancos y con propuestas tan diferentes que, tal vez, más de una cambie de opinión. Una cosa está clara, las botas over-the-knee se despegan definitivamente en 2023 del imaginario sexy e híperfemenino que las ha perseguido siempre, alcanzado incluso un cierto tono futurista que las acerca al territorio de las combat boots.



Desde las propuestas un tanto masculinas y con suela cuadrada, de Valentino; a la discreción de las de Hermès, sirviendo casi de fondo de armario; y pasando por las arrugadas y altamente motorizadas de Chloé, o su conversión en un calzado de lujo silencioso en Bottega Veneta.

No, el reinado de las botas cowboy todavía no está cerca de acabarse. Puede que vayan camino de convertirse en una de las mejores compras que realizaste esta década, porque la longevidad de su vigencia resulta sorprendente en una propuesta de calzado con tanto carácter como esta. El verano en Nueva York ha dado cuenta de las inagotables posibilidades de estas botas, que se crecen con pantalones cortos e incluso bermudas, vestidos de verano, y que no hemos dejado de ver durante la estación estival aparejada con vaporosas faldas blancas.

El fotógrafo de street style Johnny Cirillo, que inmortaliza los estilismos de la Gran Manzana, lo atestiguaba en su perfil de Instagram asegurando que “las botas cowboy vienen fuerte”, y las celebrities también dejan con sus looks sendos ejemplos de que así se trata. Un buen ejemplo de ello es la modelo Emily Ratajkowski, poseedora de varios modelos, que no deja de jugar con las posibilidades que ofrecen para componer looks.

El fotógrafo de street style Johnny Cirillo, que inmortaliza los estilismos de la Gran Manzana, lo atestiguaba en su perfil de Instagram asegurando que “las botas cowboy vienen fuerte”, y las celebrities también dejan con sus looks sendos ejemplos de que así se trata. Un buen ejemplo de ello es la modelo Emily Ratajkowski, poseedora de varios modelos, que no deja de jugar con las posibilidades que ofrecen para componer looks.

Presentes cada invierno a causa de su versatilidad, es difícil no contar con los botines negros entre las opciones más vistas en pasarela. En el caso del invierno de 2023/2024 percibimos que sigue sometido a un protagonismo de la suela, que se revela como especial y el rasgo clave distintivo. Si el año pasado había préstamos de las suelas deportivas y del trekking, este año advertimos el dibujo geométrico y cuadrado que adquieren en Valentino, asemejándose a un préstamo del vestidor masculino y en línea con la influencia del estilo college que reinó en la colección presentada por la maison.

Desde la estética contemporánea y con guiños a la influencia deportiva de Sacai, destacan los botines negros con plataforma. Llevados con minifalda aventuran algo de la década pasada que podría estar lista para volver.

De estilo motero, comenzamos a verlas ya el invierno pasado y en este las prescriptoras de estilo parece que se dejan seducir por ellas más que nunca. ¿El reto? Resemantizarlas, llevarlas tal vez hacia territorios de estilo menos obvios, donde contrasten con vestidos y faldas femeninos, o tal vez como la estrategia para completar un look inspirado por el lujo silencioso.

El desfile de Bottega Veneta dejó la pregunta flotando en el aire: ¿serán sus botines calcetín de punto una tendencia que llegará a las calles durante este otoño? Pocas propuestas capturan más la esencia de la filosofía Hygge que esta, y en los estilismos de inspiración lencera propuestos por Matthieu Blazy no dejaban de resultar interesantes. Habrá que esperar para saber si le damos carta de realidad a esta propuesta.

Fuente: Vouge