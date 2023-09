Moria Casán habló sobre el consumo recreativo de marihuana: "No quiero nada que me..."

Moria Casán es la figura estelar del "Bailando 2023". Siempre deja frases icónicas y no le molesta meterse en polémicas porque con su "lengua karateka" puede defenderse correctamente. Tras una interesante entrevista con Miguel Granados, la diva se refirió al consumo recreativo de marihuana en su ámbito privado.

¿Cuántos cigarrillos de marihuana fumas?, le consultó el conductor de "Soñé que Volaba" a Moria. "Uno, medio, pero nada", confesó la diva. "¿Aceite tampoco?", preguntó el productor Lucas Fridman a lo que la figura del "Bailando 2023" contestó: "El Aceite de cannabis me aburre porque me da a geriatrico".

Sin embargo, Migue fue más allá: "¿Te gusta estar re loca?", haciendo referencia al efecto que genera la marihuana. Y, rápidamente, la "One" manifestó: "Yo ya soy re loca, pero a mí no me gusta nada que me saque de mi eje".



"Me gusta algo que ni me altere ni me baje. Trabajé mucho para estar en mi eje, no quiero nada que me boludee y que me ponga loca. Para que construyo mi persona si después me tengo que poner loca", afirmó Moria Casán en relación a que no encuentra necesidad de correrse de su centro.

La figura del reality que conduce Marcelo Tinelli concluyó: "Para qué me tengo que poner loca con una sustancia, soy una pelotu.com". Tras esta frase, Granados se quedó envuelto en una intensa carcajada.

Fuente: Diario Show