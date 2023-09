Difícil primer test de Carlos Melconian en Wall Street: cómo fue su encuentro con inversores

En la recta final hacia la primera vuelta electoral, los comandos de campaña de los diferentes candidatos empiezan a cerrar todos los frentes. En el caso particular del equipo económico de Patricia Bullrich, encabezado por su eventual ministro Carlos Melconian, esto significó viajar el miércoles por la noche a Washington para someterse este jueves a un exhaustivo examen ante analistas, operadores e inversores de Wall Street. Fue en el mismo contexto -y prácticamente los mismos participantes- en el que semanas atrás hicieron lo propio los asesores económicos de Javier Milei, Juan Nápoli y Darío Epstein.

También fue similar el mensaje que recibieron los enviados: nadie está dispuesto a invertir en el país hasta no ver plasmarse en los hechos la agenda de reformas que necesita la economía argentina. Particularmente en el plano fiscal, en el que el país tiene un enorme desafío a la hora de asegurar a los acreedores extranjeros la capacidad de pago de una deuda recientemente reestructurada pero que sigue cotizando a valores de default.

El encuentro se produjo en la casa del ex directivo del HSBC, Gerry Mato, donde Melconian y su colaborador, el director de la Fundación Mediterránea, Facundo Martínez Maino, respondieron incisivas preguntas de sus interlocutores. “Fue realmente un examen”, confiaron a Infobae fuentes presentes en la reunión que se extendió por más de cuatro horas.

En ese tiempo, Melconian desgranó en mayor detalle de lo que lo hace en los medios su plan económico, en particular la idea del bimonetarismo.

Los economistas emprendieron ayer el regreso, tras mantener contacto también con potenciales inversores en la economía real en sectores con potencial como la energía y el litio. En el entorno de Melconian afirmaron que los asistentes “quedaron conformes” con las explicaciones ofrecidas. Sin embargo, el espíritu en el mercado internacional de la Argentina sigue siendo el mismo en cualquier caso (y candidato): ver para creer, hechos y no palabras. Lo dejó en claro el fundador del fondo de inversión que opera en Estados Unidos, M2M, Diego Ferro, quien en declaraciones recientes fue muy específico respecto de lo que se espera del próximo gobierno de la Argentina en el exterior: un plan de estabilización, baja del gasto, mayor productividad y estabilidad del rumbo y las reglas en mediano plazo

La visita de Melconian a Nueva York se produjo entre dos escalas del referente de Juntos por el Cambio en Mar del Plata. La que está prevista para la próxima semana en el marco del Coloquio de Idea, que se desarrollará la semana próxima entre el 4 y 6 de octubre y la visita que hizo el economista esta misma semana para presentarse en un seminario que compartió con Nápoli. En ese contexto, Melconian dejó una serie de definiciones respecto de la dolarización y el eventual plan económico.

“Estoy medio aburrido del tema de la dolarización. La dolarización no distribuye el ingreso y no para la inflación. La cuestión es que no hay dólares. Por eso, dolarizar es una fantasía absoluta”, disparó contra la propuesta de Milei. Respecto de su propio plan afirmó que “la prioridad es alinear a un gobierno y a un sistema oxigenado, que haya decidido cambiar, para combatir la tasa de inflación”. En una entrevista con el medio local La Capital, sostuvo que “abatir la inflación es lo único que le va a cambiar la vida a la gente. Va a mejorar su poder adquisitivo. Y permitirá que retorne el crédito, la inversión, el empleo y el crecimiento.Porque si no, todo el mundo corre detrás de la tasa de inflación para protegerse. Y la economía va a continuar estancada. Debemos gastar exclusivamente lo que entra. Como en la casa de uno, alinear las cuentas”.

