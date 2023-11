Luciano Castro, en la mira por su reacción al pasar un momento incómodo en un programa: "Pisotea nuestra lucha..."

Luciano Castro viajó esta semana hacia Paraguay junto a Pablo Rago, como parte de un tour promocional para su obra de teatro "El divorcio" y protagonizó un incómodo momento al aire. El novio de Flor Vigna tuvo una reacción al ser tocado por la conductora del ciclo, la cual Estefi Berardi consideró "exagerada" y opinó filosa al respecto. De la misma manera, influencers y usuarios de las redes sociales destrozaron al actor por sus polémicos dichos.

Estefi Berardi disparó contra Luciano Castro por su reacción en Paraguay





Sucede que, en su paso por "La mañana de Unicanal", la presentadora, Dora Ceria, había tocado a Castro en la bienvenida y lo piropeó: “¡Es de verdad, señores!”. Y, ante esta acción, el actor reaccionó con firmeza: “No me molesta, pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda”, manifestó.

La respuesta de Castro repercutió fuertemente en los medios de comunicación argentinos y, al aire de "Mañanísima", Estefi Berardi manifestó que le pareció "desmesurada" la actitud de Castro. “Yo interpreté como, la primera vez que lo ven a Luciano, las dos conductoras lo tocan como diciendo ‘sos de verdad’, como si fuera Maradona, endiosándolo”, comentó Lucas Bertero. "Igual es pesado. ¡Es un pesado! Un pesado, tío”, disparó Estefi, indignada por el mal momento que le hizo pasar el actor a las animadoras.

Por su parte, Diego Ramos apoyó al actor. “A mí me parece que ese gesto solamente, de una tocadita de hombro, me parece que no es para tanto. Pero sí, es verdad, que a veces resulta molesto, o resulta como medio desbalanceado que te toquen. A mí me ha pasado y me he sentido incómodo”, sostuvo. Y prosiguió: "No deja de ser halagador que te estén diciendo algo lindo, por supuesto, pero también no deja de ser mi cuerpo”.



Luciano Castro vivió un incómodo momento en Paraguay.

En contraste, la médica e influencer feminista Sol Despeinada reflexionó al respecto y señaló que "es dudoso que Luciano se haya retirado del programa aterrorizado por la idea de que la conductora pudiera seguirlo, acorralarlo y violarlo. O temeroso de ser enjuiciado por "provocarla".

Tomando las palabras de la comunicadora, la periodista Cecilia Solá, de la revista "Sudestada", remarcó: "Elegir manifestarse haciendo una alusión muy clara a una pretendida desigualdad por lo que dio a entender como un privilegio de género es malintencionado, al igual que subestimar y desestimar las situaciones gravísimas de acoso y violencia que las mujeres e identidades feminizadas padecemos a diario en muchos de los ámbitos en que nos movemos."



En adición, los usuarios de las redes sociales también manifestaron su repudio a la actitud de Castro. "Tengo ganas de decirle a Luciano Castro que cuando las minas acosemos, violemos y matemos a los chaboncitos que sexualizamos, nos podemos sentar a hablar. Mientras tanto, la comparación es una falacia cazabobos. Si tomamos el concepto de igualdad, que sea igualita o nada, ¿no?" y "Todes viendo cómo Luciano Castro se “indigna” y pisotea nuestra lucha en dos minutos de TV pero no se “indigna” cuando nos acosan violentan o matan día a día", fueron algunos de los tantos comentarios que circularon en Internet.

Pese a la repercusión que generó la situación, en la cuenta de Instagram de Luciano Castro el actor no se manifestó al respecto y se limitó a continuar con la promoción de su obra teatral, "El divorcio", que tendrá lugar el 11 y 12 de noviembre en dicho país vecino.

Fuente: Infobae