Falsas inversiones, sorteos y promesas: así operaba la joven denunciada en La Plata por una estafa piramidal

Antonella Rocha tiene apenas 22 años y está envuelta en una causa por presunta estafa piramidal. La joven fue denunciada por varios vecinos de Ensenada que confiaron en ella. Desde sus cuentas de Instagram y Facebook, les aseguraba que invirtiendo su dinero podían obtener ingresos rápidos y jugosos. Todo resultó ser un engaño.

Las víctimas, a las que les prometía ganancias millonarias, tomaron venganza y decidieron saquear su casa. Se llevaron desde muebles y electrodomésticos, hasta elementos insólitos como el inodoro y ropa interior.

La chica fue demorada por algunas horas, pero no quedó detenida. Aunque los damnificados no tienen esperanza de que les devuelva el dinero que les robó, exigen que se haga justicia.

Con supuestas “inversiones seguras” y sorteos, así reclutaba Antonella Rocha a sus clientes

Según pudo saber TN, la investigación arrancó en octubre, cuando el secretario de Seguridad de Ensenada, Martín Slobodian, descubrió que una joven estaba haciendo negocios por las redes sociales.

El funcionario advirtió que la chica les pedía a sus seguidores que invirtieran dinero, para luego devolverles el doble. Eso le llamó la atención, ya que casi ninguna inversión saca tanto margen de ganancias. Así fue que comenzó a investigar.

Junto al equipo municipal, simularon ser clientes. Se hicieron una cuenta de Instagram falsa, desde la cual le consultaron a Antonella cómo tenían que hacer para incursionar en el sistema financiero. Esa era la excusa para conocer en detalles el modus operandi de la estafa piramidal.

“Usamos tu plata para invertir en diferentes cosas, va a diferentes destinos. Nosotros hacemos 5 veces más de lo que vos invertís, a vos te damos el doble y nosotros nos quedamos con el resto. El pago es 100% seguro y los hago únicamente yo”, contestó Antonella Rocha desde su IG.

De esta forma, le pidió al supuesto cliente que invierta 10.000 pesos y le aseguró que a la semana siguiente obtendría 20.000 pesos. “Así con el monto que quieras”, explicó la supuesta estafadora.

“Al principio notamos que devolvía el dinero, pero a comienzos de noviembre empezó a estirar los pagos. Ahí nos dimos cuenta de que la implicada estaba comenzando a configurar la estafa piramidal. Sabemos que ella no lo inventó, que este tipo de estafas son más viejas que el sol. Lo que hacen es conseguir gente que invierta, para poder devolver con un interés. Cuando suman varias voluntades, levantan y se van, dejando un tendal de víctimas”, contó Slobodian en diálogo con TN.

Para mantenerse activa en redes, la joven también hacía sorteos de motos o dinero en efectivo. La idea era crecer en sus cuentas de Instagram y Facebook para seguir captando inversores.

Después de esa comunicación que mantuvo desde una cuenta falsa de Instagram, el secretario de Seguridad decidió hacer la denuncia por “averiguación de ilícito” en la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Económicos, con sede en Berazategui. De alguna manera, se anticipó a los incidentes que ocurrieron el martes a la noche, cuando los vecinos del barrio Villa Tranquila decidieron cobrarse lo que habían perdido.

“Nos organizamos para ir a saquear la casa de Antonella porque no nos devolvió la plata”, dijo una de las tantas víctimas, que no quiso revelar su identidad por miedo a represalias. También por vergüenza, porque asegura que “confió en alguien que no conocía”.

A quién responde Antonella Rocha y cuánto dinero habría robado

Hasta el momento, se cree que Antonella habría juntado 7 millones de pesos a través de esta estafa. La causa está en plena etapa de investigación y recién este miércoles llegaron las actuaciones al Gabinete de Delitos Económicos y a la UFI N°8 de La Plata, a cargo de Martín Almirón, fiscal en turno al momento de la denuncia.

Desde la Secretaría de Seguridad pidieron que se intervengan las cuentas bancarias que Rocha usaba para recaudar el dinero. Son tres alias en total desde donde recibía las inversiones de sus clientes, que terminaron siendo víctimas.

Todos ellos, la mayoría vecinos de Ensenada, creyeron en el negocio que la joven les prometió y apostaron mucho. Algunos dejaron hasta sus ahorros para ver crecer su economía de una manera más sencilla. Sin embargo, ninguno había hecho denuncias en la comisaría, solamente se manifestaron en las redes sociales.

Por eso, cuando la horda de damnificados se presentó en la casa de la estafadora, los policías de la Bonaerense aprovecharon para pedir que hagan su descargo formal en la dependencia. “Muchos de los que saquearon la vivienda fueron llevados a la comisaría donde se les tomó la denuncia”, agregó Slobodian. De esa forma se aseguraron de que existiera lo que en el sistema judicial se conoce como una configuración del delito.

“Necesitamos que la gente vaya a denunciar para conocer la dimensión de la estafa”, pidió el funcionario. Hasta el momento hay dos causas abiertas por este tema. Por un lado, las denuncias por el engaño recayeron en la fiscalía N°8. Por el otro, los incidentes en la casa de Rocha fueron a parar a la fiscalía de Juan Cruz Condimí Alcorta. “Vamos a pedir que se unifiquen”, sostuvo el funcionario.

Por otro lado, la sospecha de la Justicia es que la joven de apenas 22 años es “la cara visible de alguna cueva financiera”. Para saber quienes están arriba de la pirámide, desde la Secretaría de Seguridad esperan conocer los nombres de los titulares de las cuentas donde Rocha hacía los movimientos de dinero.

El pedido de disculpas de Antonella: “Se me fue de las manos”

La joven se disculpó por una de las vías en donde captaba a sus clientes. A través de su cuenta de Facebook, dijo que la situación la desbordó y aseguró que devolverá el dinero que sus seguidores invirtieron.

“Se me fue la situación de las manos, no di abasto haciendo yo sola los pagos. Creí que contratando más gente iba a poder agilizar las cosas, pero por más datos que anote no llegaba a preparar los pagos, si no se hubieran bloqueado las cuentas todo sería más rápido”, dijo en su descargo.



“Mis asistentes me prestaron sus cuentas para poder avanzar con sus pagos y lo único que logré es que se bloqueen las de ellas también. Voy a responder por cada uno de los pagos. Les pido disculpas y no metan a gente que no tiene nada que ver. Apenas pueda vuelvo a comunicarme”, aseguró Antonella.

La publicación se llenó de comentarios. “No justifico lo que hizo la gente, pero también ponete un poquito del otro lado, hay gente que se quedó sin nada, que invirtió con la confianza de pasar unas fiestas agradable, no para hacerse millonario, no entiendo por qué seguías tomando inversiones si ni siquiera podías pagar a los que ya habían invertido”, fue una de las tantas reacciones.

Fuente: TN