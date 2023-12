El necesario voto de confianza

Leonardo Viotti hoy tuvo su primer día como intendente de Rafaela, seguramente no fue un día más, es sin lugar a dudas un día muy especial. Desde el año 1991 la ciudad confió en el justicialismo para que rija los destinos de la ciudad, Omar Perotti, Ricardo Peirone y Luis Castellano gobernaron Rafaela con estilos quizá diferentes, pero en el fondo con aspectos en común que hicieron que Rafaela sea para muchos una ciudad modelo no solo a nivel provincial sino también a nivel nacional. No fueron pocos los funcionarios de diferentes estamentos que se fueron en elogios hacia esta ciudad que tiene en su gente el potencial mayor que le permite destacarse.

La ciudad desde el año 2017 viene pidiendo un cambio que por diferentes motivos no se dio antes, pero el gran "vicio" del peronismo de querer perpetuarse en el poder no le fue ajeno a Luis Castellano que quiso ostentar el récor de permanecer en el poder por al menos 16 años, la gente le dijo no de la única manera que en democracia se pone freno a los intentos ajenos a este sistema de gobierno, el más imperfecto pero el único posible, y es con el voto en elecciones limpias.

Leonardo Viotti es un dirigente que desde hace muchos años milita en la Unión Cívica Radical, es sin duda alguna un "hijo putativo" de otro dirigente con muchos años de experiencia de militancia y de servicio a la ciudad como lo es German Bottero. Ambos son los verdaderos gestores de este cambio histórico para la ciudad, pero el intendente es Leonardo Viotti y es quien tiene en forma única e inequívoca la responsabilidad de gobernar.

Viotti armó el mejor equipo de trabajo, buscó a las personas más idóneas y capaces, solo él sabe si los que hoy lo acompañan son los que pensó desde un primer momento o si en el camino quedaron muchos que no se quisieron "jugar" y esgrimieron excusas, pero con lo que hay alcanza y sobra, al fin y al cabo si actúas con honestidad y profesionalismo es posible continuar con las cosas que Castellano hizo bien y cambiar y modificar lo que no supo o no pudo hacer el exintendente.

Es importante darle un voto de confianza a Leonardo Viotti, le toca estar en un momento muy difícil del país y tendrá que exacerbar sus capacidades para salir airoso en un contexto en donde ya se sabe vamos a tener recesión e inflación, un combo explosivo sin lugar a dudas.

Viotti tendrá el gran desafío de seguir poniendo a Rafaela en el contexto de las mejores ciudades del país, es el lugar que la gente la puso y los dirigentes tienen que trabajar para que eso perdure. Es joven y capaz, es honesto y viene de una familia con iguales cualidades.

Pero hay que ser realistas, Viotti no la va a tener fácil, va tener que luchar con los agoreros de siempre, con los que estarán al acecho y esperando el traspié, con los que están mal acostumbrados y a lo largo de todos estos años hicieron grandes negociados con los "vivos" que se ufanaron del terrible dicho admitido por parte de la sociedad: "roban pero hacen".

Viotti tendrá que tener la fortaleza necesaria para no decaer en sus convicciones y principalmente en sus cualidades, esas que fueron fundamentales para que la gente lo vote y lo elija. Viotti deberá luchar también con la gran enfermedad que padecen los políticos de este país, que no es otra cosa que la soberbia, un germen que poco a poco carcome los cimientos de los más encumbrados. Leonardo Viotti no debe perder nunca de vista que es empleado de todos los rafaelinos, los que día a día, con muchísimo esfuerzo pagan las tasas municipales que entre otras cosas permiten que él cobre un sueldo que quizá ni en sus mejores sueños soñó.

Si Leonardo Viotti, el que muchos aún llamamos Leo aunque sea hoy el Señor Intendente Municipal de Rafaela, el hijo de dos laburantes honestos y simples de esta ciudad, que no es poca cosa, el vecino del barrio de Barranquitas y el militante radical que todos conocemos, sigue por el mismo camino, seguramente le irá muy bien y a la ciudad y a los rafaelinos le irá muy bien. Por las dudas le decimos que vamos a estar muy atentos, siempre seremos implacables con la crítica cuando la misma sea constructiva, pero el voto de confianza se lo damos, se lo merece.