Marcela Tauro se reconcilió con Martín Bisio, a 4 meses de su separación: "Nunca nos alejamos..."

Marcela Tauro es una de las figuras con más trayectoria dentro de "Intrusos". Sin temor a los cruces, como sucedió con Laura Ubfal, la periodista se muestra firme en sus opiniones. Sin embargo, a nivel emocional venía atravesando un duro momento. El fallecimiento de su madre hizo que se sumara a la angustia que le había generado su separación con Martín Bisio, tras siete años de relación. Pero, la panelista reveló que se reconcilió con su pareja luego de cuatro meses de la ruptura.



En agosto de este año, la co-conductora de "Intrusos" confesó que se había separado de Martín: “Tenemos distintas formas de ver la vida en este momento. No hubo terceros en discordia ni nada. Hay amor, y es más difícil separarse cuando hay amor, pero en este momento queremos cosas diferentes. No lo quiero arrastrar a lo que yo quiero y que él me arrastre a lo que quiere”.

Su compañero Guido Záffora fue el encargado de preguntarle si había una segunda oportunidad en la pareja: “¿Te reconciliaste con tu novio? En Instagramte veo con Martín todo el tiempo, van a Rosario...”. Con absoluta sinceridad, Tauro respondió: “En realidad nunca me terminé peleando del todo. Así que estoy. Nunca nos alejamos. No sé cómo definirlo”.

Luego, Marcela fue consultada sobre si celebrará junto a él las Fiestas: “Las Fiestas no sé qué voy a hacer. Estoy invitada para pasarlas con su familia, pero no sé”. Sin rotular su vínculo como una reconciliación, la histórica panelista del programa de espectáculos asumió que se apresuró en comunicar el fin de la pareja en agosto pasado.

“Yo me apuré en anunciar la separación, porque al otro día murió mi mamá y yo estuve una semana en la casa de él, con el perro. Él se había ido de viaje. Siempre seguimos en contacto”, manifestó. Y concluyó: “Y aunque no esté en mi vida, también voy a seguir en contacto. Fueron casi 8 años”.

Fuente: Diario Show