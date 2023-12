Patricia Bullrich celebró la aplicación del protocolo antipiquetes: «Se terminó el vale todo»

El Polo Obrero junto a organizaciones piqueteras marcharon por la Ciudad de Buenos Aires contra el Gobierno de Javier Milei. Frente a este anuncio, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, presentó un protocolo antipiquetes para permitir la libre circulación de personas durante las manifestaciones, trabajando en conjunto con fuerzas de seguridad para controlar la marcha, algo que efectivamente ocurrió.

Horas después de la desconcentración, la dirigente del PRO dio una conferencia de prensa donde celebró la aplicación de su protocolo: «Hoy hubo libre circulación en todo el país. Esto es algo que no veíamos hace muchos años. Hoy no se cortó la 9 de Julio, no se cortó el Puente Pueyrredón, hoy no se cortó el Metrobus, accesos y rutas; la gente puedo ir a su trabajo con tranquilidad, y circular sin problemas», destacó.

«Hoy lo manifestantes no llevaron palos, piedras ni estuvieron encapuchados. No vinieron en colectivos porque iban a ser revisados. Tampoco hubo niños en la manifestación, no se usaron los niños como escudos humanos, algo que habíamos pedido», remarcó Patricia Bullrich, quien también adelantó que este es «el inicio de una nueva etapa» para la sociedad.

Seguido a esto, la titular de la cartera de Seguridad destacó que fue una «mini marcha» porque la estrategia de «el que corta no cobra» fue efectiva. «Tuvimos más de 10 mil denuncias, y no hubo más porque la capacidad operativa no lo da. Denunciaron extorsiones y aprietes. Muchos de ellos han dejado los nombres de las personas que los extorsionan, eso va a tener un canal muy claro de respuesta de parte nuestra y esperamos de parte de la Justicia que actúe», añadió.

La pregunta que descolocó a Patricia Bullrich

Sobre el cierre de la rueda de prensa, un periodista le preguntó a la ministra de Seguridad acerca de la manifestación que ella y Javier Milei hicieron durante la pandemia del Covid-19 para pedir que se levante la cuarentena. El caso que planteó fue si es en una condición similar a la de los piqueteros de hoy y si se tendría que haber aplicado su protocolo.

«Cuando yo salí a la calle no había nadie, estaba prohibido salir, estábamos bajo el encierro, bajo la cuarentena eterna de Alberto Fernández y estábamos planteando que la Argentina se estaba fundiendo. Era sábado y todos los autos podían pasar y, en general, se hacían dentro de la plaza del Obelisco. Incluso circulaban los manifestantes en autos», diferenció.

