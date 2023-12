Monotributistas: el decreto de desregulación abre la puerta a contratos no laborales

La legislación del Trabajo, la práctica de los agentes de la AFIP y los fallos judiciales hoy persiguen a un bioquímico que contrata a otros dos bioquímicos para hacer control de calidad y que facturan todos como monotributistas, porque dicen que ahí hay un empresario con empleados.

"El decreto 70/2023 de desregulación de la economía, incorpora a la legislación una normativa razonable. Elimina la presunción de relación de dependencia respecto a la prestación de servicios profesionales, lo cual es muy positivo", afirma el tributarista Hernán D’Agostino.

Qué son los nuevos contratos no laborales para monotributistas

El decreto de desregulación crea contratos no laborales, o sea, para los que no son de aplicación las cláusulas de la Ley de Contrato de Trabajo. Así establece de manera específica que la LCT no se aplicará a contrataciones de obra, servicios, agencia y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación, precisa un informe del estudio Adrogué, Marqués, Zabala & Asoc.

De esta manera, el decreto pone límites para presumir la existencia de una relación laboral, como hasta ahora hacían la AFIP y los jueces.

Ya no se aplicará la presunción de la existencia de un contrato de trabajo cuando se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes o mediando pago bancario, puntualiza.

También la consultora internacional KMPG aclaró que el decreto prevé que la presunción de la existencia de una relación de empleo no será aplicable cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación, o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados por la reglamentación correspondiente.

Cómo es el desarrollo del Monotributo para las prestaciones profesionales

La utilización del Monotributo para la prestación de servicios se ha convertido en una herramienta tanto para empleadores como para trabajadores independientes en medio de la actual crisis económica, considera Agustín S. Sosa, CEO de Tributo Simple, y agrega que es un fenómeno que refleja la necesidad de generar empleo de manera flexible y adaptativa.

La flexibilidad inherente al régimen del Monotributo se ha convertido en una herramienta valiosa como, por ejemplo, en sectores como el cuidado de personas a domicilio, subraya.

Esto no solo beneficia a quienes ofrecen sus servicios, sino que también proporciona una opción para acceder a ayuda de manera más formal y estructurada, sostiene.

La transición de millones de personas de trabajadores en relación de dependencia a la independencia laboral en 2023 destaca la creciente preferencia por ofrecer servicios de manera autónoma, enfatiza.

Este cambio genera una búsqueda activa del régimen del Monotributo como una opción viable para continuar trabajando de manera independiente, remata.

Cómo es la nueva reglamentación integral

El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia aborda de manera integral la situación de los trabajadores independientes, proporcionando oportunidades significativas para emprendimientos productivos. Este enfoque refleja un compromiso genuino con la autonomía laboral y simplificación de trámites, asegura Sosa.

La inclusión de cláusulas que consideran contratos de trabajo salvo demostración de lo contrario, y la emisión de recibos o facturas correspondientes, refleja una comprensión sólida de las dinámicas laborales actuales y establece una base clara para la transparencia en las relaciones laborales, opina.

El enfoque en los trabajadores independientes, al permitirles incorporar hasta cinco trabajadores adicionales es una medida estratégica, que no solo fortalece las relaciones laborales, sino que también simplifica los procesos para fomentar el crecimiento de emprendimientos productivos, considera.

La creación de un régimen especial unificado, bajo la reglamentación del Poder Ejecutivo Nacional, es una iniciativa que brinda flexibilidad y adaptabilidad a los trabajadores independientes, promoviendo así un entorno laboral más dinámico y favorable, opina.

También subraya la propuesta de un aporte mensual que abarque aspectos cruciales como cotizaciones al Régimen Previsional, Obras Sociales, Sistema Nacional del Seguro de Salud y Régimen de Riesgos del Trabajo, ya que demuestra un compromiso genuino con la seguridad y estabilidad de los trabajadores independientes, generando confianza y respaldo.

