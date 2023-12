Federico Sturzenegger adelantó que el Gobierno enviará otra ley que elimina 160 regulaciones

El Gobierno de Javier Milei comenzó el 10 de diciembre y en poco menos de tres semanas tomaron un conjunto de medidas para desregularizar la economía. Primero fue por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que entró en vigencia hoy, 29 de diciembre, y lo siguió la Ley Ómnibus, que ya está en el Congreso de la Nación. Sin embargo, esto no es todo porque Federico Sturzenegger adelantó que enviarán otra ley para eliminar 160 regulaciones.

El asesor del presidente fue uno de los creadores tanto de la Ley Ómnibus como del DNU, medidas que había preparado para Patricia Bullrich, pero que se las trasladó al jefe de Estado. Ahora que integra su equipo, profundizó sobre este asunto y aseguró que todavía no llevan ni la mitad de todas las iniciativas que tienen preparadas para el corto y mediano plazo.

«Las reformas tienen una dimensión que va más allá de las reformas mismas: es como una revisión de la estructura de poder económico en Argentina», indicó Federico Sturzenegger en diálogo con Bloomberg. Además, remarcó que «la única manera de lograr el cambio, es desarmar esa estructura y, para desarmarla, en cierto sentido, hay que drenarle sus recursos, porque eso es lo que utilizan para sostener el status quo».

El caso no quedó allí y también apuntó contra la oposición, quien organizó dos marchas contra el decreto de Javier Milei e incluso recurrió a la Justicia pidiendo su inconstitucionalidad: «¿Alguien va a presentar un caso ante el sistema de justicia de que no puede haber Internet satelital, que no puede haber competencia? Es algo ridículo«, sentenció.

Javier Milei sigue tomando medidas

En el día de la fecha, el DNU entró en vigencia y en el cierre del año, no ha tenido grandes consecuencias negativas. Como si eso fuese poco, en el Congreso iniciarán el periodo de sesiones extraordinarias para trabajar en la Ley Ómnibus. La misma cuenta con una serie de medidas, como la implementación de la Boleta Única para las próximas elecciones, que obligatoriamente deben pasar por el parlamento.

Con información de www.elintransigente.com