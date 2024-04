Mercados, inflación, dólar y actividad: lo que espera el mercado para el segundo semestre

Están por soplar las velitas de los ya casi cuatro meses de gobierno en la Rosada mientras el sector privado prende velones rezando al segundo trimestre. Es que consideran que entre abril y junio deberán despejarse, por lo menos, algunos de los nubarrones que se ciernen en el horizonte de mediano plazo.

Pero lo que se percibe entre las expectativas de unos y otros, es que la mitad del mercado espera ver cómo mudará la política económica de la emergencia a la reactivación, mientras que la otra mitad considera que, por ahora, todo el andamiaje macro pergeñado por el tándem Milei-Caputo es que “esto” solo cierra con recesión, o sea, si o si, la caída de la inflación vendrá más de la mano del estancamiento que de otra cosa. Sin duda un gran desafío, sobre todo, por el frente social.

Hoy, y por lo menos por un buen rato, solo el agro, la minería y los hidrocarburos serán los drivers del nivel de actividad. El resto, sectores que bien reflejan el sentir y devenir de la “calle”, hoy solo se preguntan si ya tocaron fondo. No son otros que el comercio, la industria, la construcción, el transporte y el turismo.

Una de las chances en debate es si los “argentinos”, ante la falta de plata, por lo menos, dejarán de comprar dólares y ese flujo lo destinarán al consumo. No hablan de desarmar los “canutos” sino de que, mientras tanto, los nuevos flujos excedentes no van al dólar ahorro. Veremos.

Por lo pronto, sigue incólume la pregunta sobre la paciencia que mantienen los que no votaron al gobierno. ¿Cuándo?, se habla y especula, con fines de junio como el posible momento en que habrá menos gente que crea que las cosas van a ir mejor.

Bopreal y Lecap: las miradas del mercado

Por ahora, tibios festejos en las mesas generó la nueva resolución para los suscriptores primarios del bono de los importadores (Bopreal) que los hayan vendido contra Cable; en caso de que quieran comprar dólar CCL por la diferencia entre el valor nominal y el valor de venta, ahora deben saber que no tienen parking, no tienen preaviso para superar los $200.000 y pueden tener caución tomada o financiamiento en el mercado de capitales.

Algo importante, acotó un gran tenedor de este bono, y es que el valor de mercado de las operaciones, sea mediante venta contra Cable o transferencia de títulos, no debe superar la diferencia entre valor nominal del Bopreal y los dólares obtenidos con su venta.

Y hablando de bonos y tasas, el desembarco de las Lecap (Letra del Tesoro a tasa fija) que si bien marcó un cambio significativo hacia la normalización de la deuda en moneda local también despertó amores y enconos. Los únicos instrumentos soberanos de tasa fija que había eran el Bono del Tesoro en pesos 2024 (Boncer T3X4) con CER final conocido y el Bono del Tesoro en pesos 2026 (TO26).

La emisión de la nueva Lecap sería el primer paso en la formación de una nueva curva soberana; lo que no es un tema menor ya que tener una curva de tasa fija de plazo comparable a instrumentos atados por inflación permite inferir qué ve el mercado de inflación y tasas de interés, nominal y real, para el 2024.

Ahora bien, los “contras” señalan que la flamante letra capitalizable capturó el interés de los inversores que buscan capitalizar las expectativas de inflación a la baja.

Sin embargo, su tasa efectiva mensual de 5,5% descuenta que los senderos de inflación y devaluación serán exitosos, con precios marcando una desaceleración sostenida hacia fin de año y un tipo de cambio competitivo, pese al atraso acumulado desde diciembre y el que vendrá en los próximos meses, sin contemplar riesgos latentes tanto económicos como políticos. Por ello, los “contras” prefieren instrumentos vinculados a la inflación y la devaluación y a los precios de mercado no ven atractivo en la nueva Lecap y optan por alternativas indexadas en el universo de los CER y los Dólar linked.

Interés de visitantes por el experimento argentino

Quizás lo que más dejan las visitas de los inversores, bancos de inversión y fondos, amén del interés por el nuevo experimento argentino, es lo que cuentan tras retornar a sus tierras de origen. Un teutón, con gran track record criollo, para nada fan del kirchnerismo, tampoco dejó muy bien parado al Presidente libertario, a quien caracterizó con rasgos autistas, que cree estar en una misión divina y no se anda con rodeos en sus sermones.

Para él, tanto Milei como Cristina, narcisista, egocéntrica enamorada del poder, son personalidades que no confían en nadie que no pertenezca a su círculo íntimo. Pero lo peor es que ambos no parecen estar dispuestos a crear un consenso básico mínimo en Argentina y a gobernar para todos.

Otro gestor europeo reconoció que Milei atrajo una gran atención e interés con su excentricidad, pero no había que aferrarse solo a Milei cuando se mira a Argentina, porque independientemente del destino político del libertario, hay razones para el optimismo de que el país no abandonará el camino de las reformas pro-mercado en el corto plazo. Él se fue con la idea que, en principio, las mayorías potenciales estarían disponibles en el Congreso, y tarde o temprano, debería ser posible reunirlas para la adopción de las leyes de reforma necesarias, con o sin Milei. En todo caso, el mérito de Milei es que sacudió a fondo las estructuras y el estatus quo.

Por su parte, un banquero danés, que visitó Chile y Argentina, comentó que el país trasandino se encuentra en un punto muerto político después de dos intentos fallidos de enmienda constitucional, y explicó que al gobierno más izquierdista que se recuerde todavía le quedan dos años, pero es poco probable que logre que el Congreso, dominado por la oposición, apruebe importantes propuestas de reforma. En cambio, de la situación argentina dijo que no puede llamarse estancamiento, que el Presidente Milei, a pesar de carecer de mayoría en el Congreso, logró en poco tiempo equilibrar las cuentas fiscales y devaluar drásticamente la moneda. Un dato de color: el interlocutor de la Casa Rosada para exponer el plan del Gobierno fue el Ministro del Interior, Guillermo Francos.

Cónclaves aquí y allá y el libro de Gregory Makoff

Mientras se desarrolla el Foro de EMTA en Buenos Aires, destacándose el panel sobre las perspectivas de la economía argentina moderado por Ramiro Blázquez Giomi (BancTrust) en el que participarán Paula Gándara (AdCap), Gustavo Cañonero (CMF), Juan José Battaglia (Cucchiara) y Eduardo Levy Yeyati (UTDT), sigue de rotation la gente de BCP Securities de la mano de Walter Molano que trajo a un grupo de inversores en bonos soberanos, con nutridas reuniones con miembros de la cúpula de Gobierno, el BCRA, el Palacio de Hacienda, la Cancillería y líderes del Congreso.

En el BCRA estuvieron con el presidente y el jefe de la mesa de operaciones. Se llevaron una imagen muy optimista y positiva, en parte, porque habrá una acumulación constante de reservas a lo largo del año, gracias a una cosecha muy fuerte, Vaca Muerta y una baja demanda de dólares. Claro que la baja demanda de dólares se debe a la recesión económica y a menores importaciones, y también a la exagerada demanda de pesos. Para los visitantes, ninguna es una buena receta a largo plazo.

Pero también hay cónclaves fuera del país sobre el caso argentino, como el que se llevó a cabo en San Pablo por el team brasileño del BBVA junto con IBEF, el mayor nucleamiento de financistas de Brasil, que bautizaron "Navegando por el terreno económico argentino". Los analistas Marcos Dal Bianco y Delfina María Nallim, analizaron la situación económica actual en Argentina y compartieron conocimientos sobre estrategias efectivas de gestión de riesgos cambiarios y posibles oportunidades económicas para enfrentar esta situación financiera actual.

¿Quiénes fueron de la partida? Más de 65 empresas de diferentes Industrias con interés en la región como ser BASF Chemical, DSM- Firmenich, Stellantis, Ford, ADM, Cargill, Corteva, Sealed Air, CHS, IBM, Mercedes Benz, Braskem, Bunge, entre otras. En este tipo de encuentros a nivel local y extranjero, se sigue hablando del libro de Gregory Makoff, como lectura obligatoria, sobre los múltiples ángulos del default argentino y los litigios posteriores que involucran a muchos actores, como los diferentes gobiernos de los últimos 20 años, inversores grandes y pequeños, los llamados fondos buitre y el FMI. Incluso, a fines de mayo en el Finance for Development Lab, en la próxima conferencia DebtCon7 en París será eje de un debate.

El derrotero de la Fed, en la mira

Otro que sigue en el candelero es el ex PIMCO, Mohamed El-Erian, que en su aciago Queens' College, en Cambridge, comentó -frente a los últimos dichos de la Fed- que sus observaciones de los últimos meses sobre el cambiante paradigma macroeconómico mundial plurianual, de un mundo de demanda agregada insuficiente a uno de oferta insuficientemente flexible, y lo que significa para los objetivos de inflación actuales, sirvieron de catalizador para algunos debates interesantes con economistas de los sectores público y privado.

Si bien reconoce que la muestra puede o no ser representativa, la mayoría está iterando hacia la opinión de que el objetivo de inflación del 2% de la Fed puede no ser el objetivo al contado correcto, que constituiría un extremo inferior apropiado de un rango objetivo a más largo plazo. Que el primer paso de una transición inevitablemente gradual implica un uso más coherente de la expresión “a largo plazo” por parte de los responsables políticos cuando se habla de llegar al 2%. Que no deberíamos esperar ningún indicio explícito que se desvíe de la narrativa de la inflación del 2% en el corto plazo.

En cuanto a la divergencia de puntos de vista/incertidumbres, tienden a relacionarse con la velocidad de la transición de políticas endógenas y, con ello, si el equilibrio de probabilidades entre las tasas termina bien, demasiado floja o demasiado ajustada.

Al respecto, la gente de BlackRock recuerda uno de los aforismos favoritos de Mark Twain que dice: "No es lo que no sabes lo que te mete en problemas. Es lo que sabes con certeza que no es así". Explican que para los mercados de bonos, la certeza de que la Fed recortaría las tasas de interés en marzo y en cada reunión del FOMC que siguió condujo a "problemas" en forma de rendimientos decepcionantes para comenzar el año.

De cara al futuro, las perspectivas de los bonos han mejorado a medida que las expectativas del mercado se alinean más estrechamente con los tres recortes de tasa previstos por la Fed. Esto crea un mejor punto de entrada para la duration, y un menor riesgo de recesión respalda los argumentos para añadir exposición crediticia a las carteras dados los atractivos niveles de rendimiento.

Pero incluso con una mayor alineación de las proyecciones de la Fed y los precios del mercado de bonos, las expectativas de recortes de tasas reflejan la opinión de que la política es restrictiva, otra certeza que puede no serlo, ya que la economía no mostró evidencia de desaceleración. Y la relajación de las condiciones financieras debido a los cambios en los precios de los activos podría retrasar aún más el momento y el número de recortes de tasas este año. Esto supone un riesgo para las perspectivas de los bonos y hace que el momento de posicionarse para el empinamiento de la curva sea importante para evitar perder rentabilidades ajustadas al riesgo sólidas en los instrumentos de corta duración en ausencia de normalización de la curva de rendimientos. Veremos.

Con información de www.ambito.com