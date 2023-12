El BCRA compra dólares pero Milei arranca 2024 con reservas negativas por más de u$s9.000 millones

En la última jornada del año, y la duodécima rueda desde la devaluación, el Banco Central registró el viernes un saldo neto comprador de u$s270 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, con lo cual cerró diciembre con un resultado positivo de u$s2.085 millones. No obstante, el gobierno de Javier Milei arrancará 2024 con reservas netas negativas en torno u$s9.200 millones, según recientes cálculos privados.

De esta manera, la entidad monetaria extendió la racha compradora a 14 jornadas consecutivas y acumuló desde que asumió Milei un saldo favorable de u$s2.897 millones.

El BCRA finaliza 2023 con compras netas en el MULC por alrededor de u$s490 millones frente un resultado positivo de u$s5.824 millones que había registrado en 2022. Previo a la devaluación de diciembre que impulsó la liquidación, la entidad acumulaba en el año un rojo cercano a u$s2.400 millones.

Los analistas atribuyen la reciente racha compradora a una mayor liquidación por el salto de 118% en el tipo de cambio, el esquema del dólar exportador que permite canalizar el 20% a través del Contado con Liquidación, a un crawling-peg del 2% mensual que se ubica por debajo de la tasa de interés en un escenario de aceleración inflacionaria, pero fundamentalmente a una demanda acotada dado que se mantiene un cronograma restrictivo para pago de importaciones con el fin de administrar las divisas durante los próximos meses que se caracterizan por la baja estacionalidad de las exportaciones.

Reservas: ¿cómo cerró el año?

Tras la devaluación, tanto las reservas internacionales brutas como las netas rebotaron desde mínimos históricos. El stock de reservas brutas en la última rueda de 2023 se ubicó en u$s23.071 millones con lo cual evidenció un incremento de u$s2.151 millones tras la devaluación del 12 de diciembre, pero en el año registró una caída de u$s21.527 millones frente al volumen de u$s44.598 millones que exhibía a fin de 2022.

Al respecto, los analistas de Invertir en Bolsa (IEB) evaluaron que "cierra un año desastroso en materia de reservas internacionales, con la autoridad monetaria perdiendo un 50% del stock al inicio del año entre intervenciones en el MULC y los dólares financieros".

Desde la devaluación, el BCRA hilvanó una racha compradora de 12 ruedas seguidas en las que acumuló un saldo positivo de u$s2.864 millones en un escenario de mayor oferta de divisas y demanda restringida.

"Por el lado de la oferta, el fuerte salto discreto del dólar oficial de 118% llevó a que un tipo de cambio real ultra elevado, alcanzando su nivel más alto desde la salida de la Convertibilidad. A la par, el BCRA dispuso que el crawling peg se moverá a una tasa de 2% mensual, lo que encareció significativamente el costo de apalancamiento para los exportadores que acceden a una tasa de financiamiento de 8,7/9% mensual", explicaron los analistas de PPI, quienes afirmaron que todos esos factores "incentiva a los exportadores a liquidar".

A su vez, señalaron que "por el lado de la demanda, el acceso al MULC sigue muy restringido" por el calendario de pagos a importadores que estableció el BCRA.

En este contexto, en PPI calcularon que "gracias a las abultadas compras en el MULC, las reservas netas pudieron recuperarse desde un mínimo histórico negativo de -u$s 11.502 millones alcanzado en la antesala a la devaluación de Caputo hasta un estimado de -u$s 9.235 millones, el mayor nivel desde fines de octubre, en la víspera del pago al FMI de aquel mes". Y puntualizaron que "tomando mayor perspectiva, en 2023 se desplomaron u$s17.941 millones desde +u$s 8.706 millones al cierre de 2022", indicaron.

Reservas: panorama para inicios de 2024

Los analistas prevén que la entidad monetaria podría mantener un abultado ritmo comprador en la primeros días de enero pero vaticinan que en la segunda mitad del mes se desacelerará a medidas que gradualmente los importadores vayan accediendo al MULC, según el calendario dispuesto por el BCRA.En ese marco, el primer desafío será el 9 de enero cuando hay un pago de vencimientos por unos u$s 1.600 millones a bonistas internacionales

El operador Gustavo Quintana opinó que "los primeros días de enero seguramente presentarán un panorama similar al actual, cuya estructura seguramente irá transformándose a medida que las medidas de menor regulación tengan pleno funcionamiento y que la demanda para el pago de importaciones tienda a normalizarse en el primer bimestre del año".

Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas evaluó que "el BCRA seguirá comprando pero no acumulando porque se combinan compras con pagos al FMI y el pago de intereses de la deuda, con lo cual habrá que ver el saldo neto, y si hay algún préstamo puente para pagar" para no presionar las reservas y que se llegue hasta el ingreso de la cosecha gruesa a fin de marzo o principios de abril.

Asimismo, los analistas de IEB plantan que "resta ver hasta qué punto el BCRA podrá continuar con este ritmo de compra de divisas dado el elevado nivel de inflación esperado para los próximos meses y la consecuente erosión del tipo de cambio real que esto conlleva" con un crawling de 2% mensual.

En Facimex Valores prevén que "las presiones en el frente cambiario comenzarán a aparecer a partir de la segunda quincena de enero". Y precisaron que "desde mediados de enero el BCRA comenzará a brindar acceso al MULC a ciertos pagos de importaciones: el 25% de las importaciones de bienes que tienen acceso escalonado, buena parte de las importaciones de servicios sin turismo y medicamentos", señalaron.

En este contexto, estmaron que "a partir de mediados de enero, el BCRA estará dando acceso a casi la mitad de las importaciones de bienes y servicios, con un "ahorro" diario de u$s 128 millones".

En PPI tambien precisaron que el nuevo flujo de la mayoría de las importaciones tendrá acceso al mercado a partir del 12 de enero. Y esperan que "una vez que las importaciones vuelvan a acceder al MULC el ritmo de compras oficiales desacelerará".

Por su parte, la consultora Equilibra dijo que "para abril, el efecto de dilatar los pagos de importación v a a diluirse pero llegan los meses estacionalmente altos de de exportaciones gracias a la cosecha gruesa". Y prevé que "si el clima sigue acompañando, la cosecha de soja y de maíz aportaría u$s10.000 millones más que el año pasado, lo cual permitiría al BCRA seguir acumulando reservas".

* Para www.iprofesional.com