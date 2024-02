Por qué Caputo se aferra a su plan de retrasar el dólar y cómo se prepara el mercado

La idea de que el ministro de Economía, Luis Caputo, va a jugarse en las próximas semanas a retrasar nuevamente el tipo de cambio, se va haciendo cada vez más firme entre los operadores de los mercados. Luego de la derrota parlamentaria del Gobierno por la Ley ómnibus, Caputo salió a dar señales para llevar tranquilidad.

Por caso, procuró restarle fundamento a los rumores sobre una "devaluación inminente" que venían postulando varios analistas del mercado cambiario, basados en la diferencia pronunciada que hay entre la tasa de inflación y el ritmo del crawling peg del 2% mensual, lo que asegura en breve que se cierre la brecha de competitividad ganada con el salto de diciembre.

El Gobierno sigue planteando que el dólar oficial va a subir mucho menos de lo que va a crecer la inflación, lo que implica un escenario de apreciación. Eso se nota en las tasas implícitas del dólar futuro Rofex que dan a enero de 2025 136%, contra una inflación que se piensa viaje por encima del 200%.

Caputo respondió en redes sociales que los niveles de inflación que suponen ese tipo análisis que ven un salto discreto inminente "están bastante alejados de la realidad, empezando por enero que ya se dice que va a estar en el entorno al 20%". "También son muy superiores al REM, que espera 21,9%,18%,15,3% y 13% de enero a abril", señala el titular del Palacio de Hacienda, quien así, en todo caso, estaría corriendo el arco.

Por qué los operadores esperan que Caputo trate de "aguantar" al dólar

Hay varios elementos que parecen conjugarse. Uno de ellos y es el principal, es que la inflación está mostrando una tendencia a la baja algo más fuerte de lo que se preveía debido a que hay una inmensa licuación del poder de compra del peso. La retracción del consumo llega al 30% según algunos indicadores.

Por otro lado, "la licuadora" estaría dando resultados en el sentido de que está diluyendo los agregados monetarios de modo acelerado. La consultora LCG señala que el M2 privado (base monetaria más depósitos) creció un 1,7% real en enero, pero acumula una caída del 22% anual real contra un año atrás.

En términos del PBI, sigue moviéndose a la baja, llegando a niveles del 8,2%. Una dinámica similar aplica para M3 (base monetaria mas depositos privados y publicos) a partir del desarme de colocaciones a plazo de los últimos tres meses: en enero fue equivalente a 9,8% del PBI, el valor más bajo desde 2003".

Y además de ello, se cuenta que Caputo no tiene todavía ni dólares suficientes ni un plan económico listo como para iniciar una nueva alteración del tipo de cambio con destino incierto. Sería una pésima señal a los mercados y el público en general.

Dólar: qué ven en los mercados

Portfolio Personal Inversiones (PPI) considera que "los inversores parecen haber desestimado rápidamente las declaraciones de Milei del miércoles sobre una salida del cepo a mitad de año".

"¿Qué está viendo el mercado de futuros? Las bajas sostenidas desde la devaluación del 13/12 de los contratos más cortos sugieren que, en el relativo, el mercado está asignando mayores chances a un crawling peg en 2% mensual más duradero.

La sociedad de bolsa Mega QM plantea que la cantidad de pesos siguió subiendo en enero, pero a un ritmo mucho más bajo que la inflación. Si se mide la emisión neta con relación al M3, el aumento es del 28%, en un período en el que la inflación acumulada fue mayor al 52%. Esto implica una disminución en términos reales que se agudizará con los datos de febrero.

Cohen Argentina señala que "para avanzar, el Gobierno necesita mostrar un plan fiscal creíble y sostenible". "Prevemos que continuará la recuperación de las reservas con brecha cambiaria cediendo, aunque con el tipo de cambio oficial subiendo más rápido y con la inflación en torno al 20% mensual", estimaron.

En cambio, el consultor Salvador Di Stefano sostiene: "Si tomamos los pasivos no remunerados del Banco Central de $32,4 billones y se le suman $10,6 billones de base monetaria, el total del pasivo es $43 billones que, si se lo compara con el stock de reservas, sigue dando un dólar de equilibrio de $1.600".

"La sensación que tenemos es que el Gobierno no quiere aumentar el dólar mayorista y que no lo va hacer en marzo. El Gobierno devaluó en diciembre sin plata y sin plan claro, por lo tanto, no lo puede volver a hacer en marzo. Va a seguir con este tipo de cambio hasta que consiga las leyes necesarias que le permitan ir a buscar la plata y poner en marcha un plan de estabilización", explicó.

Qué puede pasar con el dólar para los exportadores si no hay devaluación

En caso de que Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, puedan contener la brecha en no más del 60%, lo que parece ser el techo tolerable, es factible que se aplique una solución al estilo Sergio Massa. El dólar blend de 80% en el oficial y 20% en el Contado Con Liquidación (CCL) tal vez cambie de composición para dar lugar a alguna mejora.

Todavía quedan algunos meses por delante para que empiecen a llegar los dólares de la cosecha de este año. La recientes lluvias llevaron mayor tranquilidad a los campos que estaban entrando en la etapa crítica de lo que se conoce como "llenado" del grano, momento en el que se requiere de humedad.

* Para www.iprofesional.com