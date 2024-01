El renacimiento del radicalismo

Esta historia transcurre, casi toda, en el sur-sur de la provincia de Santa Fe. Así se autoperciben en el ultrasureño departamento General López; porque, es cierto, desde Santa Fe llamamos sur a Rosario...y todavía desde allí hay más de 300 kilómetros hasta Rufino. Y entra y sale de la suela de la bota, aquí y allá, cruzando a veces el Arroyo del Medio, que no sólo es el límite geográfico natural con Buenos Aires, sino también escenario de batallas fratricidas entre la Confederación y el poder porteño. Es, también, de un lado y del otro, el corazón de la llanura pampeana, la zona núcleo, un extenso territorio fértil como pocos en el mundo.

Desde allí viene el flamante gobernador (radical) Maximiliano Pullaro, la base de sustentación de su crecimiento, y buena parte de su equipo de gobierno, también. Ese acceso a la gobernación, que decantó en una adhesión histórica de más de un millón de votos, tiene atrás una historia o varias, que merecen ser repasadas…

Pullaro nació en Melincué, la capital del departamento General López (más allá de que es Venado Tuerto la ciudad dominante de la región), en 1974. Se mudó luego a Hughes, siempre en el sur profundo de la provincia. Cumplió en diciembre 49 años. Es joven. Tiene ambiciones. Su ascenso comenzó a sustentarse a partir de comandar el caliente Ministerio de Seguridad, durante el gobierno del socialista Miguel Lifschitz.

El radicalismo, hasta allí era un accionista importante pero minoritario (y a veces "cacheteado" en el reparto) frente al socialismo que comandó el frente durante tres gobernaciones socialistas: Binner, Bonfatti y Lifschitz.

Vocación de poder

Pullaro y un grupo de radicales, jóvenes todos, la mayoría del sur-sur, armaron su propio camino dentro del partido y del frente. Y, quizás, ni la conducción "tradicional" del radicalismo ni el propio socialismo dentro del frente, lo vieron venir… Su aviso temprano de querer ser gobernador era hasta allí una postulación "atrevida" de un joven con aspiraciones. Cuando lo vieron agigantarse por el espejo retrovisor, ya era tarde. Los pasó de largo.

Para ello debió ocurrir un hecho fortuito, lamentable. Lifschitz falleció en pandemia y dejó al desnudo una falencia del socialismo: en doce años de poder no habían podido generar un sucesor entre sus propias filas, más allá de los tres gobernadores.

Es más: los dos emergentes que en su momento asomaban con proyección provincial no eran socialistas: el radical Corral y Javkin, radical de origen, luego del ARI.

Ese debilitamiento en el liderazgo del socialismo, fue ocupado por Pullaro y por el grupo Evolución, que fue ganando espacios, no sin dificultades: debió sortear la interna atractiva en las Paso frente a la ex periodista Losada y luego las generales frente al también ex periodista Lewandowski, plantando de paso una doble revancha de la política contra los mediáticos…

Hay equipo

Pullaro no está ni estuvo solo. En el departamento General López el radicalsimo viene trabajando desde hace bastante, en torno a la dominante figura del senador Lisandro Enrico, nacido en Venado Tuerto y un año menor que Pullaro. Hay que sumar a las ex diputadas Ciancio (de Elortondo) y Orciani (de Santa Isabel) y al jovencísimo intendente de Venado Tuerto, Chiarella. Enrico y Chiarella fueron reelectos con porcentajes increíbles: más del 80 % de adhesión del electorado. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el grupo sureño (más Di Lena -de Venado-, más Puccini -de Labordeboy- y otros de extrema cercanía) es compacto, hace años que traccionan juntos, son muy trabajadores, ocupan el espacio, son territoriales, son consistentes…

Deben sumarse otros intendentes muy jóvenes como Gianetti (de Weelwright) o Poletti (de Teodelina) y otros como Gizzi (Villa Cañás) o María Isabel Bosco (Elortondo) o Maximino (Firmat). Todos radicales, todos empujando parejo y transformando un departamento con tradición peronista en uno profundamente radical.

A eso debe sumarse el armado desde el norte de Felipe Michlig, otro hacedor consistente, que no tiene competencia en el departamento San Cristóbal y que trabajó fuerte desde el seno del partido para llegar a este logro de poner a un radical en casa Gris después de sesenta años.

Así es que el ascenso y el liderazgo de Pullaro, más allá de sus ganas y de sus virtudes, no es ninguna casualidad y es el fruto del trabajo de mucha gente, especialmente el de su base de sustentación, sureña.

Alem es santafesino

La otra parte de esta historia tiene que ver con el más que centenario partido radical, fundado por Leandro Alem en 1891, que cuenta con siete presidentes en su historia y casi el doble de gobernadores de Santa Fe en el curriculum…

Lo que muchos no saben es que el bonaerense Alem nació también en Santa Fe… Es decir, volvió a nacer en Santa Fe, en la sureña Cañada de Gómez. El 17 de septiembre de 1861, en Pavón (todo sucede en el sur…), Urquiza se retira de una batalla que tenía prácticamente ganada. Mitre se reagrupa y sus fuerzas marchan a tomar Rosario mientras se persigue a los confederados…

Muchos de ellos fueron emboscados en ese episodio bochornoso que pasó a la historia como la matanza de Cañada de Gómez, donde más de 300 fueron degollados la noche del 22 de noviembre de 1861.

Tres jóvenes, entre otros, pudieron salvarse porque fueron rápidos, tenían buenos caballos y bastante suerte… Dos eran los hermanos Hernández, uno de ellos, José, escribiría el Martín Fierro. Otro, un tal Leandro Alem, fundaría el radicalismo treinta años más tarde.

Así lo cuenta el historiador venadense Roberto Landaburu en su libro "Del sueño al degüello. El final sangriento de la Confederación Argentina": "Entre los soldados federales que salvaron sus vidas se encontraban José Hernández, el autor del Martín Fierro; su hermano Rafael Hernández -un destacado hombre público de la provincia de Buenos Aires- y Leandro N. Alem, quien todavía no había cumplido los veinte años y estaba lejos de ser el político que crearía la Unión Cívica Radical."

Pullaro, a poco de asumir y delante de todo su gabinete completo, reivindicó la figura de Illia (su mandato fue en paralelo al del último gobernador radical, Tessio; ambos cayeron con el golpe militar de 1966), nacido en Pergamino, a sólo 80 kilómetros de Hughes…

Aventura nacional

¿Tiene espacio y capacidad Pullaro y su gente para intentar también la aventura nacional? Michlig fue elíptico: tratar de llevar a la UCR nacional toda la representatividad que tiene ahora, nuevamente, el radicalismo santafesino. Nadie habla de esa posibilidad, mucho menos Pullaro, pero es cierto que en el orden nacional hay también "juego" a partir de la desdibujada performance electoral del PRO. Piensan algunos, aunque se cuidarán de decirlo en voz alta, que el radicalismo a nivel nacional puede dejar de tener el papel de triste ladero y pasar a comandar el frente o, también, volver a tener oferta electoral propia. Pasó en Santa Fe sin romper el frente, puede pasar a nivel nacional también, sueñan.

Pero todas esas especulaciones (cuatro años en un país como el nuestro es una eternidad) no tendrán ningún sustento si Pullaro y el radicalismo no hacen una buena gestión en la provincia. En esa tarea están concentrados ahora.

