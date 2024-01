Marta Fort recibió el Año Nuevo con un curioso ritual para conseguir novio: “La demencia es total”

Marta Fort inició el 2024 con un propósito muy claro: encontrar el amor. Así lo evidenció la influencer en sus redes sociales, luego de compartir el particular ritual que realizó con uno de sus amigos para poder cumplir sus deseos.

Vestida con un look total white y con un nuevo color de cabello, la hija de Ricardo Fort celebró el Año Nuevo en un restaurante con una íntima cena. Después de la medianoche, publicó un divertido video junto al fotógrafo Santi González, en el que se mostraron escondidos debajo de una de las mesas del establecimiento, brindando con sus copas. “La demencia es total”, escribió.



Se trata de una tradición muy popular alrededor del mundo, que sostiene que quien se ubique abajo de la mesa apenas pasadas las 12 del primer día de enero tendrá suerte en el amor o, incluso, podría contraer matrimonio en el nuevo año.

Este ritual al que se sumó Marta Fort podría confirmar que actualmente se encuentra soltera y en busca del amor. Cabe recordar que la influencer siempre mantiene un perfil muy bajo en cuanto a su estado sentimental y prefiere mantener sus relaciones en secreto.



Marta Fort salió al pasó de las críticas que recibió su hermano Felipe Fort, cuando obvió mencionar en una reciente entrevista a Gustavo Martínez, quien en vida fue su tutor. Han pasado casi dos años desde su muerte y a pesar del cariño que ambos profesan hacia su memoria, sorprendió cuando el heredero de Ricardo Fort tuvo esta actitud. Por esta razón, la heredera del imperio chocolatero quiso aclarar términos, cuando fue abordada por un notero que mencionó el hecho.

Sin filtros, la “it girl” se pronunció sobre este particular durante la gala de los Premios Martín Fierro de la Moda. “De Gustavo no hablamos porque me parece al pedo. Cada uno sabe lo que siente, sabe lo que lo quiere y no nos parece importante hacérselo llegar a la gente”, aclaró.



Antes de esta declaración, Martita contextualizó que para ellos no resulta necesario remarcar públicamente sus afectos ni sus recuerdos, y, por lo tanto, eligen mantenerlo privado: “Me parece que es muy superficial y muy estúpido esperar que Felipe nombre a Gustavo o a Marisa para que la gente sepa que fueron y son importantes”.

Además, la socialité también mencionó a Marisa López, quien además de ser la niñera de los mellizos desde siempre, forma parte de sus vidas en la actualidad: “Marisa nos trajo acá. Marisa casi que vive en mi casa. Los dos la amamos. Y a Gustavo lo amamos un montón”.

Fuente: TNShow