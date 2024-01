Cuándo se cobra el Programa Acompañar en enero de 2024

El Programa Acompañar, dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país, tiene confirmado su pago para enero, incluyendo el último tramo del acuerdo previsto.



Se trata del cobro de diciembre, que impacta a mes vencido, con un incremento alineado al Salario Mínimo y otros planes como Potenciar Trabajo, que ascenderá a $78.000 el próximo mes. Aún no se definió cómo serán las próximas actualizaciones, ya que debe reunirse el Consejo del SMVM.

De cuánto será el pago en enero 2024

Con el aumento asegurado, el Programa Acompañar debe pagar $156.000 en enero. Es compatible con prestaciones como la AUH y Tarjeta Alimentar, lo que implica que las personas con estas ayudas deberán sumarlas.

Además, se confirma un aumento en la asignación y en la prestación alimentaria. Por tanto, un beneficiario con un solo hijo debería percibir $222.058 o $296.646 por discapacidad (las cifras aumentan según el número de hijos a cargo). También se puede sumar el 20% retenido en enero si las titulares presentaron la libreta AUH en noviembre.

Cuándo se cobra el Programa Acompañar en enero 2024

La fecha oficial de cobro aún no se confirmó, pero normalmente se deposita entre el 10 y el 20 de cada mes. En los últimos 3 meses se acreditó antes, por lo que podría suceder lo mismo. En diciembre, por ejemplo, se depositó el día 7. Pronto se podrá verificar la fecha y el lugar de cobro en Mi ANSES y Mi Argentina.

Futuro del Programa Acompañar en 2024

Aún no hay detalles específicos sobre el futuro del programa en 2024. No obstante, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y hasta el presidente Javier Milei, aseguraron que quienes cumplan los requisitos seguirán recibiendo su plan social. Los únicos en riesgo de no recibirlo son aquellos que participen en marchas y cortes de calles, conforme a la política oficial ya publicada.

