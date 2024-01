Rosario. Baleado y operado varias veces, perdió el trabajo, pero perdonó al sicario, también vinculado al crimen del hospital Provincial

El joven que quedó en medio de una balacera ocurrida el pasado 25 de agosto mientras esperaba el colectivo en inmediaciones del destacamento El Tanque contó que estuvo internado durante semanas, fue sometido a varias operaciones y perdió su trabajo de portero. David Obregón, la víctima, dijo que perdona a su sicario, que es Lautaro Núñez, quien acumula imputaciones por su ataque, por un homicidio, por haber disparado contra la sede de la Policía de Investigaciones, y por haber participado en el plan para rescatar a un recluso del hospital Provincial que resultó fallido –ya que no lo consiguieron y encima los gatilleros mataron al subinspector Leoncio Bermúdez–.

“Por lo que me contó mi familia estuve mal. Ese día no sentí nada, pensé que me habían baleado en las piernas. Alcancé a llamar a mi tía y me desvanecí. Nunca imaginé que el tiro había entrado por la espalda y salido por adelante. Tocó el bazo y el intestino”, dijo en diálogo con De 12 a 14 (El Tres).



David comentó que los médicos que lo asistieron le contaron que si la bala daba unos centímetros más arriba podía perder la movilidad de sus piernas. “Ahora tengo una colostomía. El lunes tengo que volver a internarme para que reconecten. No camino bien. La rehabilitación me va a ayudar”, añadió.

“Yo trabajo de portero, había entrado hace poco. (Después de la balacera) Cobré tres meses y un día me dijo la encargada que ya no cobraba más. No sé si voy a poder volver a trabajar. Vivo con mi tía, que está enferma y no puede trabajar tampoco”, remarcó.



Obregó sostuvo que pasó la primera etapa de su internación con “bronca” y enfatizó que ser cristiano e ir a la iglesia lo ayudó a “perdonar” al sicario que lo baleó. “Dios quiera que pueda volver a mi trabajo. Hacía mucho tiempo estaba desempleado, había conseguido eso y estaba re contento. Ahora tengo días que me pongo mal, triste”, concluyó.

Por último, recordó que la provincia le brindó una ayuda económica única de 40 mil pesos para la compra de medicación para su rehabilitación. “Recibí ayuda de mis amigos, que hicieron sorteos y me traían mercadería”, finalizó.

