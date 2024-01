Charly García se sacó fotos con varios fanáticos y un detalle en su silla de ruedas llamó la atención

En las últimas horas varias personas compartieron postales junto a Charly García luego de cruzárselo en la puerta de su casa. El músico no solo charló con sus fanáticos sino que también firmó algunas prendas que le entregaron. La usuaria de Twitter constat_concept fue la encargada de viralizar la imagen del artista y se mostró muy emocionada de haberlo visto bien. “Charly García hoy”, escribió acompañando el mensaje con el emoji de un corazón, manos rezando y una carita llorando de felicidad.



La fotografía muestra a Charly sonriéndole a la cámara y sosteniendo una remera de los Beatles que le regaló uno de sus fans. Sin embargo, lo que llamó la atención de varias personas en la red social fue la silla de ruedas del músico pintada con aerosol rojo. “El perro pierde las mañas pero no el coso”, señaló un usuario.

La publicación recibió miles de me gusta y recolectó cientos de comentarios de apoyo para el artista. “Qué lindas la fotos, qué bueno verlo de buen humor, saliendo de la casa, sacándose fotos con la gente, firmando y recibiendo cosas”, “Me alegra que esté bien cuidado, bien atendido, sonriente y vivo”, “72 años y el hdp está mejor que yo seguro” y “Charly sonriendo me da vida”, fueron algunos de los mensajes en el posteo.



La reacción de Charly García al ver que una esquina de Nueva York lleva su nombre

Por los 40 años de su álbum Clics Modernos, Charly García recibió un homenaje que nunca se hubiese imaginado. La esquina ubicada en Walker Street y Cortlandt Alley, en la ciudad de Nueva York, en donde se tomó la foto de la portada de Clics Modernos, pasó a llamarse “Charly García Corner”.

Feliz por la noticia, el músico le escribió una carta al cónsul argentino en la Gran Manzana: “Me siento honrado por la invitación y porque me hayan elegido para que una esquina lleve mi nombre. No conozco muchos artistas de fama mundial a los que les haya sucedido esto nada menos que en una ciudad como New York, una metrópoli tan importante para mí y donde solo ahí se podía lograr el sonido de Clics modernos”.



Y completó: “Estoy feliz, emocionado. No veo las horas de decirle al taxista: ‘Déjeme acá, en Walker St y yo’. Muchísimas gracias a todos los que lograron esto”.

