Pullaro terminará el Hospital y financiará la obra en el Camino 6

El Gobierno provincial financiará la pavimentación del Camino Público Nº 6 que, a través de un recorrido de más de 2,5 kilómetros de extensión que pasa frente a la Capilla de San Expedito en plena área industrial, conecta la Ruta 34 con la Variante. Así lo confirmó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, al intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, durante una larga jornada de jueves que comprendió una reunión de trabajo en el Municipio y recorridas por el nuevo Hospital regional que se construye en bulevar Lehmann al 2700 y en la traza del Camino 6, además de una visita a la sede de Vialidad Provincial ubicada en avenida Aristóbulo del Valle.

La segunda definición fuerte Enrico fue el compromiso de la Provincia para continuar con la obra del Hospital regional aunque evitó dar plazos concretos sobre la inauguración, en mayor medida por los problemas de la macroeconomía que complica las licitaciones estatales y porque la caída en el nivel de actividad repercutirá en una menor recaudación, lo que a su vez dejará menos recursos para la inversión en infraestructura pública.

En relación al Camino 6, el Municipio recordó que la obra muestra algunas "deficiencias porque, más allá de que se realizaron algunos trabajos como el corrimiento del alambrado -lo que implicó la donación de parcelas por parte de los frentistas-, las licitaciones realizadas bajo la gestión municipal anterior terminaron siendo anuladas por el delicado presente de la economía nacional". En realidad, en una coyuntura económica de alta inflación, las dos licitaciones fracasaron porque las ofertas económicas superaban ampliamente los presupuestos definidos por Vialidad Nacional, el organismo que se haría cargo del financiamiento. El 9 de mayo del año pasado se abrieron los sobres de la segunda licitación durante un acto en el Centro Comercial e Industrial: la única oferta proponía ejecutar la obra a cambio de $ 783 millones cuando el presupuesto oficial era de 489 millones, por lo que no prosperó.

Viotti, Enrico, el presidente del Centro Comercial e Industrial, Mauricio Rizzotto, el director Ejecutivo de la entidad, Iván Acosta, y los secretarios municipales de Infraestructura, Servicios y Ambiente, Nicolás Asensio y de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf recorrieron la traza que es considerada de vital importancia debido a su ubicación y conectividad entre la Ruta Nacional N°34 y la nueva Variante Rafaela.

"El Camino 6 nos va a permitir que ingrese y salga la producción de Rafaela y seguir sumando suelo industrial para una ciudad que lo necesita", manifestó Viotti, al tiempo que recordó que el corazón de la ciudad "son sus industrias, sus empresas, y por eso necesitamos sumar esta infraestructura".

"En dos oportunidades se licitó la pavimentación del Camino 6 con el gobierno nacional y fracasó. Ahora tenemos el compromiso del gobernador, Maximiliano Pullaro y finalmente va a llegar la obra de la mano del gobierno provincial", resaltó. "Los rafaelinos -continuó Viotti- también vamos a hacer nuestro aporte para que eso siga adelante y en poco tiempo podamos tener ya en funcionamiento esta obra fundamental para el entramado productivo local".

Por su parte, destacó la importancia que tienen las obras públicas para la Provincia de Santa Fe. "La realización de esta obra va a permitir ampliar la capacidad productiva y la capacidad instalada que puede tener Rafaela", mencionó. En la misma línea, sostuvo que existe un "compromiso del gobierno provincial de asignar fondos para asfaltar este famoso Camino N°6 de Rafaela".

El funcionario santafesino reconoció también que el próximo paso será que desde el municipio se envíe el proyecto que están elaborando las áreas técnicas de la Dirección Provincial de Vialidad para analizarlo, hacer un convenio y empezar con la obra.

EL HOSPITAL TAMBIÉN

ES UNA PRIORIDAD

Enrico y Viotti comenzaron el jueves con una reunión en Intendencia junto a funcionarios municipales y provinciales, abordando entre otros temas cómo acelerar los planes de vivienda y de loteos, aunque no hubo anuncios al respecto en la conferencia de prensa que brindaron en la antesala del despacho del Intendente. Posteriormente, se dirigieron a la sede de Vialidad Provincial donde se reunió con el jefe de la Zona III, Leandro Fruttero y el secretario municipal de Infraestructura, Servicios y Ambiente, Nicolás Asensio.

Una vez finalizada la reunión, se trasladaron hacia el nuevo Hospital donde se sumaron a la recorrida el secretario de Desarrollo Humano y Salud, Gabriel Cáceres; el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero; el secretario Privado de Intendencia y Comunicación; Iván Viotti; la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, María Emilia Vidal y el presidente del Concejo, Lisandro Mársico, entre otros.

Al tomar la palabra, Enrico destacó que “es una de las cinco obras más importantes que el gobernador Maximiliano Pullaro está llevando adelante ahora en su gestión y que vamos a concluir. Queremos poder darle a los rafaelinos un nuevo hospital”.

Además, recordó que el proyecto se inició a partir de "la idea de un gran gobernador, también de Rafaela, Hermes Binner, después de varios gobiernos hoy la obra está en etapa de conclusión". "Hemos recorrido con la empresa adjudicataria, inspectores y funcionarios el edificio en el que la Provincia lleva adelante una gran inversión", señaló Enrico.

En relación al grado de avance expresado que se encuentra en la etapa 3, con un 72 por ciento: “No nos olvidemos que es una obra con más de 14.000 metros cuadrados de superficie, con una gran inversión, 4 quirófanos, 20 puestos de terapia intensivo, más de 120 camas de internación y una gran tecnología. Haremos todos los esfuerzos para concluir este año la obra”, detalló.

En este punto, cabe agregar que el pasado 8 de diciembre, dos días antes de terminar sus gestiones, el ex gobernador Omar Perotti y el ex intendente Luis Castellano recorrieron el mismo hospital. En la oportunidad, señalaron que el avance de la obra estaba en el 90 por ciento.

Enrico adelantó cómo será el proceso una vez concluidos los trabajos de obra que restan realizar. “El Ministerio de la Obra Pública se lo entregará al Ministerio de Salud. Y en el Ministerio de Salud empieza todo un trabajo de migración del Hospital “Dr. Jaime Ferré”, lo cual implica logística, preparación, nuevos recursos técnicos, es decir personal que se requiere para sostener este nuevo edificio en materia de servicios y mantenimiento”.

A su turno, Viotti declaró que “es una de las obras emblemáticas en Rafaela y que más necesitamos los rafaelinos y una amplia región, este hospital es para los próximos 100 años”. Finalmente, garantizó “el compromiso del Gobernador y del Ministro en terminar la obra cuanto antes. Se está trabajando a muy buen ritmo. A medida que las circunstancias económicas lo permiten, se va a avanzar con más fuerza”.

“Lo importante es que la obra no se frena sino que continúa y los rafaelinos vamos a tener, en poco tiempo más, esta obra que hace tantos años que estamos esperando y necesitamos”, cerró el mandatario local.

