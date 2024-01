Coti Romero contó la charla que tuvo con Brenda Di Aloy

“En realidad a mí me había molestado la actitud que ella tuvo conmigo. En mi caso, le pedí a Brenda disculpas por más que no lo hice con intención.

Ella me escribió y en un primer momento la entendí mucho hasta cierto punto, porque después ya no me gustó lo que me dijo”, disparó la correntina.

“¿Qué te dijo?”, indagó de Brito. “Ella hizo una nota y contó el mensaje que me mandó. Me dijo que era mala persona y que hacía cualquier cosa por la fama”, sostuvo Coti en el móvil de LAM.

Con informacion de Todo Noticias.