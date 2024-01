Iliana Calabró sorprendió al mandar al frente a Marina Calabró: "Anda noviando"

Durante las últimas semanas, Iliana Calabró y Marina Calabró estuvieron atravesando momentos muy difíciles. Es que, Iliana contó la interna familiar que estaban viviendo, en PH, Podemos hablar y esto generó un fuerte enfrentamiento. Sin embargo, pudieron dejar atrás todo esto y se reconciliaron.

Es por esto que, en una nota para Intrusos, Iliana Calabró decidió contar de cómo está con su hermana. Hasta que en un momento sorprendió mandando al frente a Marina, al hablar de su situación sentimental, luego de su separación con Martín Albrecht.



Mientras estaban charlando sobre el conflicto que tuvieron semanas atrás las hermanas, Iliana Calabró afirmó que ahora Marina está feliz. Entonces, Marcela Tauro aprovechó para preguntarle porque está contenta ahora su hermana, e Iliana afirmó: "Porque por ahí leí que anda noviando con (Rolando) Barbano".



Entonces, la conductora quiso indagar al preguntarle si a ella se lo había blanqueado, e Iliana explicó: "Mirá, yo te soy sincera... Me dijo que no iba a venir porque ella tenía otro plan para el Año Nuevo, porque obviamente la invité. '¿Sola o acompañada?', le dije, 'no quiero saber, no me cuentes nada', y me dijo 'acompañada'. Entonces, es señal que está bien".

"Conociendo a Marina, ¿no sentís que te va a traer un problema confirmar un romance de Marina con Barbano?", le preguntó Guido Záffora. A lo que Iliana aclaró: "Yo lo googlee... Si vos googleas dice 'el nuevo novio de Marina'". Entonces, Marcela le consultó si a ella le gusta la pareja y la hermana de Marina afirmó: "Yo quiero verla feliz... Si ella está feliz, yo estoy feliz. A mí me dio la impresión de que le cambió la cara en los últimos meses".

